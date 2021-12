Salão Imobiliário da Bahia espera movimentar R$ 1,2 bi

Os empresários do setor de construção civil da Bahia acreditam numa valorização dos imóveis em 2015, num movimento crescente que deve ser iniciado ainda no final deste ano, logo após as eleições. É com esta perspectiva que a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do estado (Ademi-Ba) espera pela concretização de negócios da ordem de R$ 1,2 bilhão na oitava edição do Salão Imobiliário da Bahia, que começa no final deste mês.



"É um evento que deve ser uma verdadeira janela de oportunidades para que os interessados ainda possam fazer bons negócios nesta fase de estagnação do mercado, ainda sob efeito da conjuntura econômica e eleições", afirma o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy Fontes. O salão será realizado de 31 de outubro a 2 de novembro, no Salvador Shopping, na capital baiana.



Reaquecimento



O empresário exemplifica alguns dos fatores que, segundo ele, devem se traduzir em aumento do valor dos imóveis no ano que vem: estagnação de bairros de interesse, com Graça e Horto Florestal; retomada de medidas em prol da economia ("independentemente de quem ganhe as eleições"); e a demanda natural, motivada por casamentos, nascimentos de bebês e pessoas que estão saindo de casa por razões diversas, que teria ficado estagnada este ano, também como efeito da realização da Copa do Mundo no país, desviando as atenções do consumidor.



Muricy Fontes acredita que o consumidor está atento à questão, o que justificaria o sucesso em Salvador de outros eventos já realizados, como o Salão da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal.



"Este é o momento de aproveitar os preços atuais, favorecidos também pela estabilidade já consolidada no país das taxas especiais de juros para o financiamento imobiliário", frisa. A expectativa da Ademi, que realiza pela primeira vez o evento num shopping, é superar a média de público, de duas mil pessoas por dia, registrada no último salão, realizado em 2012, no Centro de Convenções.



"Com as indefinições, à época, quanto ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos), não houve a edição do salão no ano passado. Mas, até nesse aspecto, há possibilidades que apontam para um reaquecimento do setor a partir do ano que vem, com o novo projeto que já está sendo elaborado pela prefeitura para envio à Câmara Municipal em 2015", lembra o presidente da Ademi-BA.



"Também já foi enviado para apreciação pelos vereadores o projeto que reduz os custos para as incorporadoras com a autorização para ampliação do padrão construtivo dos empreendimentos (outorga onerosa)", completa, ainda relacionando fatores que, segundo ele, devem reativar o mercado local.



Oferta



De acordo com dados da Ademi, a capital baiana tem hoje cerca de sete mil imóveis disponíveis, entre lançamentos e unidades prontas e em construção. A expectativa é comercializar no salão, pelo menos, 400 unidades residenciais, comerciais e mistas, incluindo lançamentos, a preços e condições especiais, "com possibilidade de simulação na hora do financiamento, por conta da participação de bancos ofertando linhas de crédito específicas para a aquisição de imóveis, a exemplo da Caixa", como ressalta o vice-presidente da entidade e coordenador do Salão Imobiliário, Marcos Vieira Lima.



O evento vai ocupar área de 1,2 mil metros quadrados, no piso L1 do Salvador Shopping, situado na Avenida Tancredo Neves.

