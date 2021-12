Salão Imobiliário da Bahia começa na sexta-feira

Nesta quinta-feira, 15, às 19 horas, será realizada a cerimônia e coquetel de abertura do 9º Salão Imobiliário da Bahia, no Unique Eventos, no Caminho das Árvores, onde o evento será realizado de 16 a 18 de setembro. Um total de 41 incorporadoras e mais de 3.500 imóveis serão colocados à disposição do consumidor, com preços variando entre R$ 150 mil e R$ 3,5 milhões, em Salvador, Lauro de Freitas, Mata de São João e Entre Rios.

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Luciano Muricy Fontes, afirma que o novo espaço para o evento facilita o acesso dos compradores. O salão não ocorreu no ano passado devido à situação econômica do país, mas ele acredita que esta edição será um marco da mudança do mercado imobiliário após a crise política e econômica.

"O salão sempre foi um agregador de vendas. Depois de várias notícias ruins, tivemos este ano boas-novas, com a aprovação do

PDDU e Louos. A Caixa também aumentou o limite de financiamento, e os bancos privados começaram a se mexer também. Quase nenhum empreendimento em oferta no salão já foi favorecido pelas mudanças no município, mas estas decisões criam ambiente favorável para o negócio imobiliário", explicou, durante visita ao Grupo A TARDE.

"Sofremos um pouco com a crise, porém apostamos no crescimento do setor, que é importante para a economia da cidade", diz o diretor comercial da associação, Cláudio Cunha. "A ideia é vender o saldo que há em estoque. Todos os estandes do Salão foram comercializados e temos como parceiros a Caixa e a Bahiagás".

A maior parte dos imóveis em oferta é residencial, pois os comerciais estão sem lançamentos há algum tempo. Os locais com maior número de ofertas são Patamares (concentra 70%), Piatã, Pituaçu, Graça, Pituba, Lauro de Freitas, Buraquinho e Baixio. "Tem imóvel em construção, ficando pronto e outros já prontos", diz Cunha.

