Salão da Caixa financia até 90% de carros e motos

Começa nesta segunda-feira, 21, a 11ª edição do Salão Auto CAIXA, em parceria a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE). O evento será realizado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

As lojas participantes contarão com o apoio de gerentes da CAIXA e operadores do Banco PAN para atender os clientes. O Salão Auto CAIXA encerra no sábado, 26.

O banco informa ainda que o objetivo é garantir agilidade e excelentes condições aos clientes, que podem financiar até 90% do veículo e ainda ganhar um brinde especial. Nos dias do evento, a CAIXA oferecerá aos seus clientes taxas a partir de 1,24% ao mês, prazo para pagamento de até 60 meses e ainda há possibilidade de contratar com carência de 120 dias para pagamento da primeira parcela. A CAIXA vai financiar carros e motos, nacionais ou importados, novos ou usados.

Para contratar o Crédito Auto CAIXA, o cliente precisa apresentar RG, CPF, comprovante de renda e de residência atualizados.

A lista das concessionárias participantes do Salão Auto CAIXA está disponível no site do evento. O portal oferece também a possibilidade do cliente consultar as concessionárias participantes por cidade, bairro, marca do veículo e nome. O cliente que financiar seu carro ou moto durante o evento também ganhará um brinde concedido pela concessionária parceira.

Seguro Auto

A CAIXA Seguradora também participa da ação. Clientes que contratarem o CAIXA Seguro Auto poderão parcelar seu seguro em até 10 vezes sem juros e ainda obter descontos nas taxas de juros do financiamento do veículo.

adblock ativo