Salão Auto da Caixa e feirões movimentam setor automotivo

A 7ª edição do Salão Auto da Caixa e o 8º Combate das Marcas vão oferecer, nos próximos quatro dias, condições especiais para quem pretende comprar veículos novos ou usados. A expectativa do setor no estado é eliminar todo o estoque de 14 mil veículos, e, para isso, além das vantagens, também aposta no estímulo que o fim do IPI reduzido em 31 de dezembro deve dar às vendas este mês.

O Salão Auto da Caixa é uma ação nacional de financiamento para automóveis e motos, novos ou usados, em parceria com a Caixa Seguros e o Banco Pan, que começa nesta quinta, 11, e segue até sábado, 13. Na Bahia participam 26 concessionárias de Salvador, Feira, Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras e Brumado. Os clientes serão atendidos pelos gerentes do banco nas próprias revendas.

Entre as vantagens oferecidas estão as taxas de juros mais baixas, variando de 0,99% a 1,75% ao mês, a ausência de cobrança de tarifas adicionais, a possibilidade do início do pagamento da primeira parcela após o Carnaval e ainda vantagens no seguro do automóvel. Mas apenas os clientes da Caixa Econômica Federal vão poder ter acesso a elas. Os demais serão direcionados ao Banco Pan.

Segundo o gerente regional de pessoa física da Caixa, Vivaldo de Oliveira Neto, a expectativa é que sejam financiados R$ 12 milhões desta vez, o que representaria um crescimento no volume de 58% em relação ao mês passado. Na última edição do salão, em setembro, foram movimentados R$ 9,5 milhões.

A lista de concessionárias por cidade e informações sobre o crédito da Caixa e simulações estão disponíveis no site do evento: www.salaoautocaixa.com.br.

Vantagens

A partir desta sexta, 12, até domingo, 14, todas as revendas de carros da cidade vão estar no Centro de Convenções para o Combate das Marcas, que vai oferecer vantagens na compra de carros zero km.

"As marcas, como o nome diz, combatem entre si, mas elas só revelam as vantagens na hora. Tem de todo o tipo que você imaginar", afirma o diretor-geral da regional Bahia da Federação Nacional de Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave), Raimundo Valeriano.

O setor de veículos automotores deve fechar o ano, na Bahia, com queda de 8% nas vendas. "Já era um resultado esperado pelo mercado por causa da nossa economia", diz Valeriano.

