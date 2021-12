Salão Auto Caixa começa hoje e permite financiamento de até 90%

Quem está a procura de um carro ou moto pode aproveitar a 11ª edição do Salão Auto CAIXA , que começou nesta segunda-feira, 21. O evento, em parceria a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), é realizado em todo Brasil, incluindo Salvador.

Para conferir as ofertas, os clientes devem buscar as lojas participantes. A relação está disponível no site do salão . Gerentes da Caixa e operadores do Banco PAN vão atender os consumidores nas concessionárias.

Durante o evento, que segue até sábado, 26, a Caixa vai oferecer taxas de financiamento a partir de 1,24% ao mês, além de prazo de pagamento de até 60 meses e possibilidade de contratar com carência de 120 dias para pagamento da primeira parcela. O banco também vai financiar até 90% do veículo.

Os clientes também vão ganhar um brinde especial, que foi divulgado. Interessados devem levar RG, CPF, comprovante de renda e de residência.

A Caixa Seguradora também vai participar do evento, oferecendo seguro de automóveis. O cliente pode parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros.

