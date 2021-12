Saída de dólares supera entrada em US$ 15,760 bi no ano até fim de setembro

O fluxo cambial do ano até o fim de setembro está no vermelho em US$ 15,760 bilhões, informou nesta quarta-feira, 5, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 11,165 bilhões.

A retirada líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até o fim de setembro foi de US$ 48,729 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 322,543 bilhões e de envios no total de US$ 371,272 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 32,968 bilhões, com importações de US$ 93,243 bilhões e exportações de US$ 126,212 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 23,081 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 33,416 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 69,715 bilhões em outras entradas.

Setembro

Segundo o BC, depois de registrar saídas líquidas de US$ 1,110 bilhão em agosto, o fluxo cambial brasileiro novamente ficou negativo em setembro, em US$ 5,539 bilhões.

A saída líquida de dólares pelo canal financeiro no período foi de US$ 6,330 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 39,934 bilhões e de retiradas no total de US$ 46,264 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo de setembro ficou positivo em US$ 791 milhões, com importações de US$ 11,390 bilhões e exportações de US$ 12,180 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,430 bilhões em ACC, US$ 2,872 bilhões em PA e US$ 6,879 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 26 a 30 de agosto) ficou negativo em US$ 3,286 bilhões, informou o Banco Central. Houve saída líquida de recursos do País em todos os dias da semana, com destaque para a última sexta-feira, dia 30, quando o fluxo foi negativo em US$ 1,007 bilhão.

A retirada de dólares pelo canal financeiro na semana passada foi de US$ 3,350 bilhão, resultado de entradas no valor de US$ 11,865 bilhões e de envios no total de US$ 15,215 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 64 milhões no período, com importações de US$ 3,294 bilhões e exportações de US$ 3,358 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 672 milhões em ACC, US$ 774 milhões em PA e US$ 1,912 bilhão em outras entradas.

adblock ativo