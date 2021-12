Saiba seus direitos ao comprar produtos do mostruário

O início do ano é a época tradicional de promoções no comércio. Algumas delas envolvem produtos de mostruário ou com pequenas avarias. É comum, neste último caso, o consumidor pensar que não tem direito a garantia de um produto novo por estar adquirindo um item com pequenos vícios. Mas especialistas em direito do consumidor garantem que não é esse o caso.

"Quando o consumidor adquire um produto com um pequeno defeito, o que geralmente acontece é que a loja fala para ele que, no caso de haver qualquer problema, não vai poder trocá-lo", observa a supervisora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), Sônia Amaro.

"Mas uma coisa é um vício aparente no produto, que o consumidor está vendo ali que existe mas mesmo assim aceitou comprá-lo. Outra coisa é adquirir algo que não está funcionando completamente. Neste caso o fornecedor vai ter que reparar isso", enfatiza Amaro.

O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Daniel Mendes, sugere ao consumidor que peça à loja para especificar qual a avaria apresentada pelo produto. "Segundo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito a informações claras sobre a compra", diz.

Outra dica é tirar uma foto da oferta, o que pode funcionar como prova caso surja algum vício após a compra. Nas situações em que o produto apresenta um outro vício que não o especificado na compra, é possível troca-lo sem que o consumidor precise pagar a diferença de preço do produto perfeito.

"A princípio não pode haver cobrança, mesmo que seja trocado por um produto novo, sem avaria. A não ser que a troca seja feita por um modelo superior ao adquirido", explica Sônia Amaro.

Evite - De acordo com os especialistas, há como aproveitar os descontos dos produtos de mostruário sem prejuízo posterior. Para quem vai comprar eletrodomésticos, por exemplo, a dica é pedir para testar o equipamento na loja. Sônia Amaro sugere que os consumidores evitem comprar móveis de mostruário, como sofás e armários.

"O móvel pode estar há muito tempo exposto ao sol, à umidade e ao contato do público. O consumidor não vai saber em que estado realmente está aquele produto. Melhor não arriscar", diz Amaro.

Outra dica da supervisora institucional do Proteste é que o consumidor procure pesquisar os preços dos produtos de interesse antes de compra-los durante a liquidação.

"Uma técnica comum nos estabelecimentos comerciais, em especial naqueles que vendem vários produtos, como as lojas de departamento, é compensar a promoção em alguns itens tornando mais caros outros itens. O cliente se ilude com a placa 'liquidação', mas nem tudo está a um preço vantajoso".

