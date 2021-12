Saiba quais são as causas e consequências do tombo no preço do petróleo

Os preços do petróleo tiveram grande queda nesta segunda-feira, 9, a maior desde a Guerra do Golfo (1990 e 1991), devido ao avanço da epidemia do novo coronavírus.

Na noite do domingo, 8, abertura dos negócios do mercado asiático, o preço do petróleo do tipo Brent chegou a recuar 31%, atingindo mínimas que não eram registradas desde fevereiro de 2016. O barril do tipo Brent chegou a atingir US$ 31,02 , enquanto o WTI bateu US$ 27,34.

O tombo ocorreu após Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, iniciar uma guerra de preços contra a Rússia, que ampliou o ambiente de incerteza entre os investidores, que já estavam preocupados com o coronavírus e o risco de uma recessão global.

A Arábia Saudita sinalizou que elevará a produção para ganhar participação no mercado, que já está com sobreoferta devido ao coronavírus. Em seguida, vem o fracasso das negociações entre Opep e a Rússia, que é o 3º maior produtor mundial e se opôs à proposta de cortes mais profundos na produção sugeridos pelos países do grupo para estabilizar os preços do petróleo.

Como resposta ao governo da Rússia, a Opep removeu todos os seus limites de extração da commodity. Esse fracasso nas negociações fez a cotação do petróleo cair 10% na última sexta-feira, 6, a maior queda diária em mais de 11 anos. A desintegração da chamada Opep+, formada pela Opep, a Rússia e outros produtores, pois fim há mais de três anos de cooperação entre os países para apoiar o mercado.

Com o derretimento generalizado das bolsas, os mercados passaram a temer uma crise da economia real, com o avanço do coronavírus. A queda dos preços derrubou as bolsas no mundo todo, afetando de forma mais direta as empresas que exploram petróleo e os investimentos no setor.

O colapso dos preços poderá ter consequências significativas, desde a erosão da renda das economias dependentes de energia até a deflação global, através de uma desaceleração nos projetos de exploração de petróleo. Também pode ser particularmente devastador para os países do Golfo, que representam um quinto da oferta mundial de petróleo e onde entre 70 e 90% da receita pública depende do petróleo.

Além disso, uma guerra de preços também pode afetar os produtores americanos de petróleo de xisto, já que muitas petroleiras americanas estão endividadas e dezenas delas fecharam as portas nos últimos anos. Outros impactos seriam nos lucros e na arrecadação com royalties e nos preços de combustíveis.

O tombo nos preços internacionais pode levar a uma redução nos preços dos combustíveis. No entanto, o repasse não costuma ser automático, nem integral, já que no Brasil, reduções de preços nas refinarias costuma levar semanas para chegar até o preço final pago pelos consumidores.

