Saiba onde pagar as contas durante a greve do bancários

A greve dos bancários na Bahia, prevista para ter início ma próxima terça, não deverá ser usada como argumento para o não pagamento de contas a vencer. Essa é a orientação do Procon-Ba e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Segundo o diretor de atendimento e orientação do Procon-Ba, Lucas Menezes, existem outras opções que poderão ser usadas para quitar os débitos. "Caixas eletrônicos, internet banking, correspondentes autorizados, postos dos Correios e lotéricas são algumas", informa Menezes.

Juros

De acordo com ele, em situações em que o correntista tem o hábito de dirigir-se ao banco para realizar o serviço, os juros devem ser abonados. "Mas, são raríssimas exceções. Porque ainda tem gente que não tem familiaridade com a internet, nem com outros meios", explica Menezes.

Aquele consumidor que tentou por todos esses meios e, mesmo assim, encontrou dificuldades, esse também não terá a obrigação de pagar juros, afirma o diretor do Procon-Ba. "Desde que ele (consumidor) se municie de todos os comprovantes possíveis que atestem as dificuldades encontradas", completa.

Impasse

De acordo com a Sindicato dos Bancários da Bahia, a categoria rejeitou a "vergonhosa" proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e decidiu entrar em greve por tempo indeterminado até que a pauta de reivindicações seja atendida pelos donos de bancos.

A Fenaban, por meio da assessoria, informou que ofereceu 5,5% de reajuste salarial com mais R$ 2.500 de abono fixo. Os bancários reivindicam 16%, sendo 5,6% de aumento real e 9,88% referentes à perda decorrente da inflação, além de mais segurança e contratação de pessoal para prestar um atendimento humanizado.

A Fenaban avalia que a negociação das cláusulas não econômicas, ainda em curso, vem se desenvolvendo de maneira positiva, reitera que continua aberta a negociações e avaliará contrapropostas que venham a ser apresentadas pelas representações sindicais, conforme a assessoria.

