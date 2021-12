Saiba onde encontrar promoções durante a Black Friday

Estabelecimentos lotados, sites com grandes acessos e muitas promoções. A Black Friday permite que a economia seja movimentada e que os consumidores consigam garantir produtos que tanto almejam, só que com um custo mais acessível. Nesta sexta-feira, 23, diversos centros comerciais e e-commerces oferecem descontos para quase todos os setores de consumo.

>> Confira algumas das promoções a seguir:

Boticário:

Produtos com 60%

Nativa Spa Creme Acetinado – 250g | De R$ 69,90 por R$ 27,96

Coffee Man Paradiso Des. Colônia – 100ml | De R$ 129,90 por R$ 51,96

Make B. Pallete de Maquiagem Studio B. – 38.1g | De R$ 198,00 por R$ 79,20

Produtos com 50%

Floratta Rose Creme Hidratante – 200ml | De R$ 59,90 por R$ 29,95

Egeo Dolce Des. Col. Antit. Roll Fem - 10ml | De R$ 29,90 por R$ 14,95

Make B. Batom Perfeito Matte Chic Purple | De R$ 44,90 por R$ 22,45

Produtos com 40%

Men Galbe Des. Colônia - 100ml | De R$ 89,90 por R$ 53,94

Glamour Creme Hid. Des. Corporal Iluminador – 200ml | De R$ 89,90 por R$ 53,94

Make B. Máscara Extra Volume– 8g | De R$ 69,90 por R$ 41,94

Outback:

O voucher para participar da promoção estará disponível no site a partir do dia 21

Entre os dias 21 e 23 de novembro, o restaurante irá presentear os seus clientes que comprarem uma Bloomin’ Onion, ou uma Kookaburra Wings, com dois Chopp Brahma 340ml. O voucher para participar da promoção estará disponível no site a partir do dia 21.

iFood:

O aplicativo ainda oferece pratos com 50% de desconto.

Desde o começo do mês, o aplicativo passou a fazer menu especial para comemorar a Black Friday. Os usuários encontram pratos com um desconto especial em restaurantes da capital baiana, como um Açaí de 500 ml do Açaí Concept por apenas R$ 5 ou uma pizza grande do Habbib’s, por R$ 10.

O aplicativo ainda oferece pratos com 50% de desconto.

Rappi:

Há restaurantes com hambúrguer, batata frita e refrigerante por R$ 29,90

O recém chegado Rappi também aderiu às promoções e está com o menu Black Week. Entre os pratos oferecidos pelo aplicativo estão um combinado de 12 peças do restaurante Nago Sushi por R$ 24,90 e um combo do The Reef Lounge Burger com hambúrguer, batata frita e refrigerante por R$ 29,90.

Glovo:

Glovo possui espaço disponível dedicado à promoções da Black Friday

Para quem gosta de Yakisoba, o aplicativo preparou uma promoção para lá de especial. O prato no restaurante Salvador Sushi está saindo por R$ 5,00 sem a taxa de entrega. Esta é apenas uma das promoções do menu Black Friday feito pelo Glovo, que tem ainda descontos nos restaurantes Subway, Galo Sushi, La Bella Pizza Lasanha Parmegiana e Chávena café e bistrô.

Center Lapa

O Boticário é uma das lojas disponíveis com descontos

O Boticário:

Perfume Malbec Noir | De: R$ 140,00 | Por: R$ 111,90

Ortobom:

Colchão Duo Viso | De: R$ 5.400,00 | Por: R$ 2.700,00

Água de Cheiro:

Perfume Bella Flor | De: R$ 99,90 | Por: R$ 69,90

Moov Watches:

Relógio | De: R$ 180,00 | Por: R$ 159,00

Arezzo:

Promoção progressiva: 1 Par – 30% de desconto |/ 2 pares – 40% de desconto | 3 pares – 50% de desconto

SNC:

Glutamina Atlhetica | De: R$ 45,90 | Por: R$ 39,00

Yes Cosmetics:

Perfume Blackout | De: R$ 69,90 | Por: R$ 34,90

Shopping Piedade

Na Papel e Cia há eletrônicos em promoção

Papel e Cia:

Smartphone - J8 da Samsung - De R$ 1.469,00 por R$ 1.299,00

Smartphone - J7 Pro da Samsung - De R$ 1.299,00 por R$ 1.194,00

Smartphone - J2 Prime da Samsung - De R$ 599,00 por R$ 499,00

Impressora Multifuncional Epson L 4150 - De R$ 1.199,00 por R$ 999,00

Impressora HP Multifuncional 416 - De R$ 899,00 por R$ 699,00

Caixa de Som Max Print - De R$ 349,00 por R$ 199,00

O Boticário:

Arbo - De R$ 90,00 por R$ 71,90

Men Galbe - De R$ 80,00 por R$ 47,90

Glamour - De R$ 120,00 por R$ 83,90

Egeu - R$ 100,00 por R$ 79,90

Kit Malbec com 2 perfumes 100 ml, 1 loção hidratante, 1 sabonete líquido - De R$ 350,00 por R$ 259,00

Lojas Guaibim:

Cozinha Completa - De R$ 599,00 por R$ 399,00

Shopping Itaigara

Shopping Itaigara Outlet Lingerie oferece descontos para todos os gostos

Outlet Lingerie:

Calcinhas sem costura | De R$ 14,90 por R$ 10,43

Sutiã Liebe | De R$ 39,90 por R$ 27,93

Calcinha Snoggi | De R$ 14,90 por R$ 10,43

Maria Flor Acessórios:

Short e saia | De R$ 189,00 por R$ 99,00

Bolsa Mulher Maravilha | De R$ 224,00 por R$ 99,00

Bolsa lavanda Petit Jolie | De R$ 149,00 por R$ 99,00

He Joias:

Relógios e joias: 10% de desconto

Paula Michelle:

Sapatos Peep Toe | De R$ 330,00 por R$ 110,00

Anabella | De R$ 288,00 por R$ 98,00

Sandálias rasteiras | De R$ 148,00 por R$ 90,00

Óticas Wanderley:

Óculos esporte Onix e Fenix | De R$ 149,00 por R$ 99,00

Óculos esporte MC | De R$ 189,00 por R$ 129,00

Armações diversas | De R$ 149,00 por R$ 99,00

Bnachii Aromas e Presentes

Sabonete líquido refil 500 ml | De R$ 35,00 por R$ 22,00

Sabonete artesanal frutas | De R$ 25,00 por R$ 12,00

Castro's

Bolsa de couro | De R$ 540,00 por R$ 249,90

Mochila de couro | De R$ 585,00 por R$ 299,99

Saiba onde encontrar promoções durante a Black Friday | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo