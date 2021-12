Saiba onde encontrar combustível mais barato em Salvador

Abastecer o veículo em Salvador e na Região Metropolitana está mais caro. O preço da gasolina passou por um novo aumento e os motoristas agora têm que desembolsar, em média, R$ 4 por litro.

No intuito de conseguir o menor preço, a equipe de reportagem de A TARDE foi às ruas da cidade pesquisar postos com preços mais em conta. Foram visitados 18 postos de combustíveis em bairros como Águas Claras, Valéria, Pirajá, Caminho de Areia e Rio Vermelho [confira postos e valores abaixo].

O posto com o melhor preço foi o Shell do Rio Vermelho, próximo à Mcdonald's, que ainda mantém o preço anterior: R$ 3,49 a gasolina comum. Em segundo lugar vem o posto Menor Preço, em Águas Claras. Lá a gasolina está R$ 3,84 e o etanol 3,24. O mais caro é o posto Shell, às margens da BR-324, que custa R$ 4,05, e o etanol R$ 3,40.

O aumento vem pesando no bolso dos consumidores. A jornalista Patricia Oliveira, 33, passou a gastar quase R$ 30 a mais para encher o tanque do carro. "Antes, com R$ 157, enchia o tanque. Agora tenho que desembolsar 179,55".

Gasosa é melhor

Segundo o Presidente do Sindicombustíveis, José Costa, a tendência é que o preço continue subindo, pois em março e abril há um reajuste nas distribuidoras e na carga tributária.

Ainda segundo Costa, o preço nacional da gasolina está entre R$ 3,80 e R$ 4,80. Na Bahia está entre R$ 3,75 e R$ 3,77. Ele ressalta que, independente do valor, no Brasil, a preferência é abastecer com gasolina.

"Não vale a pena abastecer com etanol. Por exemplo, com 1l de gasolina, a depender do carro, o motorista roda até 16 km. Com 1l de etanol, o carro só roda 7 km. Além disso, a relação etanol/gasolina está a cima de 75%, e só vale abastecer com etanol quando está de 70% pra menos".

adblock ativo