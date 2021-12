Saiba como valorizar seu imóvel usado para a venda

Recém-chegada no Brasil, a home staging vem se tornando um braço direito para potencializar a venda de imóveis. Trata-se de um conceito de marketing americano e a técnica consiste em preparar esteticamente apartamentos ou casas, ocupados ou não, para comercialização.

No País, não há dados oficiais sobre o aumento de vendas por conta da repaginada feita pelas empresas de home staging. Já nos EUA, especialistas apontam um crescimento em 78% na comercialização dos imóveis quando há interferência desse tipo de empresa.

Em Salvador, esse serviço - que, literalmente, significa "encenação da casa" - ainda não é muito difundido. Pela internet, encontra-se a FM Home Staging, empresa que presta consultoria a clientes que desejam vender seu imóvel, "de uma maneira rápida e com melhores ganhos", como anunciam.

Mas, na falta de um serviço profissional, o próprio morador deve se inteirar das intervenções que melhor valorizam o imóvel, deixando-o atraente, de modo a despertar no cliente o desejo pela compra. Nos apartamentos vazios, o home stager - que, geralmente, trabalha em parceria com as corretoras de imóveis - orientam que devem ser colocados acessórios e móveis para dar vida ao local.

Nos imóveis ocupados, todos os pequenos estragos que podem fazer baixar o preço da venda devem ser reparados. Além disso, é aconselhável repaginar a decoração para valorizar o apartamento e atenuar os inconvenientes.

Pequenos reparos - O primeiro passo, segundo os especialistas, é fazer pequenos reparos, como a troca de azulejos quebrados, conserto de vazamentos, rachaduras e furos nas paredes ou forros. Além disso, eliminar mofo, umidade e entupimentos.

"Limpeza e organização, também, aumentam as possibilidades de sucesso nas negociações. O morador deve, ainda, deixar o ambiente perfumado, eliminando cheiros desagradáveis, como de animais domésticos e fritura", afirma o corretor de imóvel, Marcelo Santos. Da mesma forma, ajuda a valorizar o imóvel reformas estruturais para modernizar a parte elétrica e hidráulica.

O designer de interiores Renato Lugli afirma que a "maquiagem básica" no imóvel, deixando-o com aparência de novo, é tão fundamental quanto a providência em relação ao bom funcionamento das suas instalações. "A pintura faz a diferença. O ideal é dar uma mão de tinta em tons neutros, como bege, gelo ou branco, que dão impressão de limpeza e de que os ambientes são mais amplos", afirma Lugli.

Um apartamento à venda não deve ter traços de personalidade de quem mora ali, a exemplo de fotos de família, porque o futuro morador pode não se ver ali. "Psicologicamente, um imóvel muito personalizado pode interferir na concretização da compra", considera o corretor Marcelo Santos.

O vice-presidente (Sindicato da Habitação, sessão Bahia, Roque Lopes, compartilha a opinião de que o imóvel deve estar bem apresentado e seus equipamentos em pleno funcionamento. "Mas é necessário, também, que todo o prédio esteja bem conservado para facilitar a venda do imóvel", diz.

Para agilizar a venda de um imóvel, o morador pode optar por fazer uma reforma maior. O arquiteto Paulo Henrique Souza explica que muita gente faz obras no apartamento, antes de vendê-lo, para otimizar os espaços e, assim, valorizá-lo.

"Com ou sem reforma, o imóvel deve ser apresentado com uma decoração mais básica, limpa e contemporânea, com uma base neutra nas paredes e pisos", ressalta o arquiteto.

