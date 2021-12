Saiba como funciona um Food Truck

Os food trucks são um fenômeno que estão tomando conta do país. Os brasileiros usam a criatividade e o talento culinário para tentar se dar bem no ramo. Os investimento são variáveis e podem chegar a mais de 200 mil reais, dependendo da ideia do empreendedor. O vídeo mostra como funciona uma cozinha de food truck e os desafios para quem vai enveredar na área.

