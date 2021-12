Saiba como evitar fraudes na emissão de boletos bancários

O consumidor brasileiro que deseja evitar ou, pelo menos, diminuir as chances de ser alvo de fraudes referentes ao pagamento dos boletos bancários deve ficar atento a algumas dicas e opções mais seguras para realizar o procedimento.

Todos os bancos oferecem um serviço que possibilita a impressão de segunda via dos boletos. Isto pode ser feito na própria agência ou pela internet.

Por causa da divulgação de fraudes relacionadas à emissão via internet ou o envio de boletos falsos às residências das pessoas, alguns bancos alertaram os clientes sobre detalhes que comprovam a legitimidade do boleto.

No site do Banco Bradesco, por exemplo, estão disponíveis informações sobre como identificar que o documento é verdadeiro. Uma delas é o código do banco - no caso do Bradesco, 237 -, que deve aparecer sempre no início do número do boleto.

Já o código da Caixa Econômica Federal é 104-0 e os três primeiros números da linha digitável são 104. O banco sugere que o cliente mantenha o antivírus do computador atualizado e evite acessar sites de busca como Google, Yahoo e Bong para localizar os boletos, que devem ser impressos em seu site.

Mesmo que o boleto seja obtido no site oficial da empresa, ele pode ser alvo de crackers e sofrer modificações. No caso das correspondências recebidas em casa, a orientação é conferir os dados - valor, nome do beneficiário, marca e código do banco e a numeração do boleto, que devem ser iguais em todo o documento - e confirmar com o banco antes de pagar a conta.

"Caso você encontre alguma informação diferente, erros de português ou marcas estranhas em seu boleto, não efetue o pagamento. Em seguida, entre em contato com a empresa/banco emissora para receber mais informações", alerta a Caixa.

Serviços independentes

Além dos próprios bancos, há sites independentes que oferecem serviços para a reimpressão dos boletos, inclusive com o cálculo dos juros de contas atrasadas.

Entre eles está o site boleto.ae2.com.br, que auxiliava o internauta a converter o número do boleto em atraso em outro que pudesse ser pago pela internet, a partir da obtenção de um novo número.

Entretanto, por conta do grande número de fraudes envolvendo a impressão de boletos, o administrador foi notificado por vários bancos para que retirasse o site do ar.

"Como este site sempre foi mantido sem fins lucrativos e tenho atribuições mais importantes que responder emails ou eventualmente responder um processo por isso, optei por tirá-lo do ar", informa uma nota publicada. A opção foi disponibilizar uma planilha de Excel que permite realizar o mesmo cálculo sem depender da internet ou sites terceiros.

Da mesma forma, o reboleto.com.br revalida os boletos vencidos de 12 bancos disponíveis.

Estes também podem ser alvos de crackers, por isso o cliente deve seguir as mesmas orientações de segurança relativas à impressão dos boletos.

