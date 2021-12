Saiba como economizar na hora de comprar medicamentos

Um estudo recente do Instituto Febrar de Pesquisa e Educação Continuada (Ifepec) revelou que a maioria dos consumidores brasileiros (97%) prioriza o preço na hora da compra de medicamentos. O dado é relevante quando se trata de mexer no bolso do cidadão, principalmente após o último reajuste (de até 4,76%) anunciado em março deste ano pela Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

Os novos valores afetaram diretamente o orçamento do consumidor, principalmente, para aqueles que sofrem de doenças crônicas e que precisam adquirir medicamentos de forma constante.

De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), a pesquisa por preços, a preferência por medicamentos genéricos, a realização de cadastro no programa farmácia popular, a utilização de programas de fidelidade e a retirada de remédios gratuitos pelo Sistema Unico de Sáude (SUS) são algumas maneiras de economizar na hora de adquirir os medicamentos.

Pensando em orientar o consumidor na busca pela redução de custo na compra de remédios, a equipe de reportagem A TARDE fez uma pesquisa em três diferentes redes de farmácias de Salvador, que disponibilizam programas de descontos para os clientes e orientam no caso de desconto direto com determinados laboratórios.

Confira abaixo

Fármacia Sant'Ana

Por meio do programa Vale mais Saúde, na compra de três caixas de medicamentos, a próxima terá um desconto de aproximadamente 80%. Conforme o estabelecimento, o acesso ao desconto é sob consulta, apenas para alguns remédios de determinados laboratórios.

Drogaria São Paulo

O programa fidelidade permite descontos na compra de medicamentos. Basta efetuar o cadastro em unidade ou no site oficial da farmácia.

Fármacias Drogasil

Para consumidores que usam planos de saúde das empresa Sulamérica, Bradesco, Unimed, Geap, OAB, Itáu, Porto Seguro e outros, basta apresentar a carteira do plano durante a compra para obter o desconto. Segundo a rede, a redução varia de acordo com o plano.

Pessoas acima de 55 anos e aposentados podem ser beneficiados com um desconto de até 77% na compra de medicamentos genéricos. Já os consumidores com idade abaixo de 55 anos, a redução do valor no momento da compra pode chegar até 30%.

Lista de preços

A Cmed disponibiliza no seu site oficial, a lista de preços máximos dos medicamentos que o consumidor pode adquirir em farmácias e drogarias de todo país. Confira aqui.

