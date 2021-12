Safra de café será de 44 milhões de sacas

Os números da produção de café do Brasil não foram promissores nos cinco primeiros meses do ano, mas apontam para estabilidade até o final de 2015, em relação ao ano passado. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou safra brasileira para 2015 em 44,28 milhões de sacas, ou seja, de apenas 2,3% menor que os 45,34 milhões de sacas de 2014.

O volume previsto está próximo ao limite inferior da faixa da estimativa de janeiro, com variação de 44,11 milhões (para menos), a 46,61 milhões de sacas (para mais). A produção também fica abaixo do recorde de 2013, quando o país produziu mas de 50 milhões de sacas. O resultado de 2015 foi influenciado por uma leve alta na estimativa para o café arábica e uma redução expressiva na expectativa para a variedade robusta.

O presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé), João Lopes Araújo, diz que entre os motivos da queda da produção, está a seca que se abateu sobre as regiões cafeicultoras de Minas Gerais e da Bahia, respectivamente, primeiro e quarto maiores produtores de café no Brasil. Ele acrescentou que mesmo com a redução verificada em centros tradicionais como a região do planalto baiano, o café conilon colhido no sul do estado, teve produtividade acima do esperado, o que permitiu que a Bahia possa projetar uma produção média de 2 milhões a 2,5 milhões de sacas este ano.

Exportação

No quesito de vendas, o Brasil exportou mais de 36 milhões de sacas de café nos últimos doze meses (junho de 2014 a maio de 2015), segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé), com previsão de receita cambial de quase US$ 7 bilhões. Os números são considerados expressivos por João Lopes Araújo, mas ele explicou que o resultado divulgado pelo CeCafé diz respeito mais a venda de parte do estoque dos produtores que a produção de fato verificada este ano.

No "Resumo das Exportações Brasileiras de Café" (Maio/2015), o CeCafé demonstra que a receita cambial brasileira com as exportações de café registrou entre junho de 2014 e maio de 2015, incremento de 34,1% em relação ao mesmo período anterior, gerando US$ 6,960 bilhões, aumento de 9,42% no volume físico exportado. Foram exportadas 36.697.386 sacas de 60 kg.

Compensações

Para o diretor-geral do CeCafé, Guilherme Braga, "houve um aumento no consumo mundial, que tem se mantido em torno de 2% ao ano, e o Brasil possui um bom reconhecimento em termos de qualidade e regularidade na distribuição do produto, além de preços competitivos, o que explica esses incrementos. O conilon também tem apresentado uma alta consistente no volume exportado, chegando a 4.494.371 sacas embarcadas no período, o que compensou a queda nas exportações de arábica".

O relatório mostra ainda que o volume do café arábica respondeu por 78% das vendas nos cinco primeiros meses de 2015; o robusta, 12,5%; o solúvel, 9,4% das exportações e o torrado & moído, 0,1%. Os cafés diferenciados (arábica e conilon) responderam por 25,5% no volume das exportações e por 32,6% na receita cambial. A importação cresceu 3% no período e os melhores compradores foram Europa (55% ), América do Norte (24%), Ásia (16%) e a América do Sul (3%).

adblock ativo