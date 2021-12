Saeb abre 2.535 vagas de estágio para universitários na Bahia

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) abriu 2.535 vagas para o Programa de Estágio em toda a Bahia. As inscrições podem ser feitas até 2 de maio, no endereço eletrônico do programa.

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail para apresentar os documentos comprobatórios mencionados no edital.

Depois de selecionado, o estagiário vai assinar um contrato de um ano, trabalhando 20h semanais, com bolsa-auxílio que varia entre R$ 455,00 e R$ 1.424,00, além do auxílio-transporte.

Confira as cidades

As oportunidades são para Salvador e outras cidades do interior, como Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Cachoeira, Caetitá, Caetité, Camaçari, Candeias, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilheus, Ipiau, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju e Itapetinga.

Há ainda vagas para Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Miguel Calmon, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitoria, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Sobradinho, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista e Xique-Xique.

Vagas oferecidas

As chances oferecidas são para estudantes matriculados nos cursos de administração, que oferece mais vagas (373), agrimensura (5), agronomia (5), análise de sistema (16), antropologia (2), arqueologia (1), arquitetura (14), arquitetura e urbanismo (20), arquivologia (19), artes (1), artes plásticas (1), bacharelado interdisciplinar em saúde (12), biblioteconomia (7), biomedicina (7), cartografia (1), ciências biológicas (84), ciências contábeis (116), ciências da computação (16), ciências da informação (1), ciências econômicas (31), ciências econômicas e estatística (4) e ciências sociais (24).

Estudantes de cinema e audiovisual (5) também podem participar, além de alunos de composição e regência (1), comunicação (17) e comunicação nas áreas de jornalismo (38), produção cultural (3), publicidade e propaganda (12), rádio e TV (1), relações públicas (2), comunicação e radialismo (1) e comunicação social (23).

Há também oportunidades para dança (5), desenho e artes plásticas (1), design (12), design de moda (1), design gráfico (7), design gráfico/ desenho industrial (2), direção teatral (1), direito (395), ecologia (2), educação física (44), enfermagem (65), além de engenharia (10), engenharia agrícola e ambiental (1), engenharia agronômica (6), engenharia ambiental (21), engenharia ambiental e sanitária (36), engenharia civil (53), engenharia da computação (5), engenharia da elétrica (2), engenharia da produção civil (2), engenharia de alimentos (2), engenharia de bioprocessos e biotecnologia (1), engenharia de minas (2), engenharia de pesca (6), engenharia de produção (5), engenharia de sistemas/computação ou afins (2), engenharia elétrica (5), engenharia eletromecânica (1), engenharia florestal (3), engenharia mecânica (5), engenharia mecatrônica (1), engenharia química (7), engenharia sanitária (4), engenharia sanitária e ambiental (3)

Estudantes de estatística (7), farmácia (15), filosofia (14), física (16), fisioterapia (18), fonoaudiologia (5), geografia (24), geologia (11), geoprocessamento (1), gestão ambiental (2), gestão comercial (1), gestão de pessoas (1), gestão de recursos humanos (6), história (61), informática (11), informática /sistema de informações (1), informática TI (1), informática/sistemas de informação/tecnologias da informação/gestão em redes (4), interdisciplinar em artes (6), interdisciplinar em humanas (2), interdisciplinar em humanidades (6); jornalismo (16), letras (93), letras com inglês (1), letras língua francesa e literatura (1), letras língua inglesa e literatura (5), letras língua portuguesa e literatura (6) e letras vernáculas (1) podem participar.

Quem for da área de logística (1) e matemática (31) também podem concorrer, assim como alunos de mecatrônica (1), medicina (67), medicina veterinária (33), meio ambiente (1), museologia (7), música (3), nutrição (27), oceanografia (1), odontologia (7), pedagogia (121), produção cultural (5), psicologia (61), publicidade/ propaganda e marketing (1), química (32), recursos humanos (4), rede de computadores (4), redes e desenvolvimento de sistemas (2), redes sociais (3), relações internacionais (7), relações públicas (6), saneamento (1), saúde coletiva (20), secretariado (20), secretariado executivo (1), serviço social (69), sistema da informação (57), sociologia (2), teatro (4), tecnologia da informação (3), tecnologia em design gráfico (1), tecnólogo em recursos humanos (2), terapia ocupacional (1), turismo (4), turismo e hotelaria (2), urbanismo (2), web design (1) e zootecnia.

Órgãos públicos

As vagas oferecidas são distribuídas entre os órgãos: ADAB, Agerba, Bahia Pesca, Bahiagás, Bahiatursa, Car, Casa Civil, CBPM, Cepeb, Cerb, Conder, CTB, Desenbahia, Detran, DPT, EGBA, Embasa, Fapesb, Funceb, Fundação Pedro Calmon, Fundac, Gabinete Governador, Ibametro, Inema, Ipac, IRDEB, Juceb, PGE, PM, Polícia Civil, Prodeb, Saeb, SDE, SDR, Seagri, Seap, Sec, Secom, Secti, Secult, Sedur, Sefaz, Sei, Seinfra, Sema, Seplan, Sepromi, Serin, Sesab, Setre, SEtur, SIHS, SJDHDS, SPM, SSP, Sudesb, Sudic, UEFS, UESB, UESC, Uneb.

