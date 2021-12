"Sabia que não podia fracassar", diz fundador do Indeba

Aos 97 anos, o empresário José Rosário recusa-se a parar de trabalhar. Quase todo dia, pela manhã, está em seu escritório, na Av. Garibaldi, onde funciona a sua empresa patrimonial. "Isso ajuda a me distrair", diz. Sua outra distração também é coisa séria: investir na bolsa de valores, que o empresário acompanha há dez anos. A jornada desse galego começou aos 12 anos, juntando-se a uma leva de conterrâneos que vieram tentar a sorte na Bahia no século passado. Sua trajetória, em particular, tem a marca da persistência. Após montar o seu primeiro negócio aos 17 anos, resolveu, três décadas mais tarde, começar do zero e tornar-se industrial, dando início ao que hoje é o Grupo Indeba. Em 2015, o empresário celebrará duas ocasiões especiais: as bodas de diamante com a esposa Olga Fernanda e o lançamento de sua biografia, previsto para agosto. A seguir, ele fala à série de A TARDE sobre as suas oito décadas de Bahia e vida empresarial.

O senhor vai lançar a sua biografia mês que vem. De onde partiu a ideia de escrevê-la?

Em uma convenção comercial da Indeba tivemos um momento bem emocionante em que a equipe relembrou momentos importantes da trajetória da empresa. Isso me emocionou muito, ver como a empresa que fundei há 50 anos mudou e muda a vida de tanta gente. Nesse momento tive a ideia. Queria contar minha história, queria inspirar mais pessoas. Com determinação, se pode tudo.

O que, exatamente, você vai contar nela?

O livro é sobre a minha vida. Naturalmente, não deixa de ter entrada as firmas que construí. Eu, com muito orgulho, digo que construí duas firmas que hoje atuam no Brasil todo: Indeba (de produtos para higienização e limpeza industrial) e Bomix (fábrica de baldes e bombonas industriais). É uma pena não saberem disso aqui na Bahia. A Indeba tem laboratórios próprios, desenvolve produtos; absolutamente não há quem venda produtos, vamos dizer, produzidos por si mesmo. É uma grande coisa. É um orgulho tanto para a empresa quanto para a Bahia. Ela não compra fórmulas, produz as próprias. Faz produtos de limpeza para a hotelaria e hospitais. É uma empresa conceituada no Brasil, fornece para grandes empresas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O senhor nasceu na Espanha. Como foi que veio morar na Bahia?

Sou filho de um pintor português com uma agricultora espanhola. Nasci na Espanha e lá vivi até os meus 12 anos. Nesse período havia um fluxo emigrante muito intenso. As pessoas buscavam melhores oportunidades de vida, grande parte dos emigrantes espanhóis, da região da Galícia, foram para o Atlântico Sul (Argentina, Uruguai e Brasil); eu fui um desses. A emigração espanhola é diferente das outras, dos alemães, dos italianos. O espanhol chega através da família. Vim para Salvador, pois havia um tio, chamado Manuel Avelino Rodeiro, que já morava na cidade. Naquela época, não se passava pela alfândega, nada disso. Era tudo livre. Mas a pessoa tinha que ter um contrato. Em Salvador, tinha um quartinho para dormir e um emprego no armazém de secos e molhados do sobrinho da esposa do meu tio, que ficava situado na rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho. Tinha o básico, sentia saudade da minha terra, mas estava ávido para aprender tudo o que conseguisse.

O senhor montou o próprio negócio ainda adolescente. Como conseguiu fazer isso em tão pouco tempo?

Trabalhei em diferentes comércios dos 12 aos 17 anos. Trabalhei muito, eu só descansava domingo à tarde. Tive contato com a operação de comércios e aprendi fazendo. Nessa época, já tinha planos e ambições. Nunca quis ser empregado, sempre quis ser patrão. Consegui juntar o máximo de dinheiro que podia e, quando achei que era hora, com 17 anos, fui montar meu próprio negócio, a Casa Madrid, no Matatu de Brotas. Esse dinheiro mal dava para o primeiro aluguel. Precisava de crédito e o consegui através de um conterrâneo espanhol, que me possibilitou comprar as primeiras mercadorias e abrir as portas. Foi aí que tive que colocar em prática tudo que aprendi: escolher mercadorias, como expor os produtos para vender. Criei até uma caderneta para compra fiado, fazia promoções, coisas que naquela época eram novidades.

O que mais o senhor fez até criar o Grande Ponto?

Depois da Casa Madrid, abri outros comércios, como o Armazém Expresso. Depois de três, quatro anos, vendi o negócio e soube que minha mãe estava muito mal na Espanha. Viajei para lá. Mas naquela ocasião, em 1945, aqui não tinha barco. Tinha que ir ao Rio de Janeiro tomar um. Fiquei lá quase 22 meses. Essa é uma história bonita, tenho muito orgulho de ter deixado a minha mãe boa... Em 1947, voltei para aqui de novo. Fui me associar com um senhor que tinha representação de laboratório. Fiquei lá nove meses, mas, depois, desisti de fazer sociedade com ele e comprei um ponto. Éramos três sócios. Depois se desfez a sociedade e eu fiquei trabalhando com um senhor lá e fizemos o Grande Ponto, que ficava na Boa Viagem. Mais tarde, esse senhor saiu e fiquei sozinho. Permaneci no negócio por 12 anos. Não deixei de realizar, sempre que podia, investimentos em terrenos, montando assim um patrimônio. Levei para a minha vida a frase que ouvi de um conterrâneo: procure não fracassar, fracassar é muito ruim. Sabia que não podia fracassar e, assim, fiz a minha vida.

Você era um adolescente nesse período de cinco anos em que se organizou para montar o próprio negócio. Foi difícil abrir mão das diversões da idade em prol dos seus objetivos?

Eu não tinha dinheiro, tinha muito pouco. Mas comprava as coisas imprescindíveis. Fome nunca passei. Eu via meus patrícios indo para o clube e dizia que só ia para o clube quando fosse senhor do meu nariz. Eu era menino, tinha 18 anos, mas queria ir para o clube quando tivesse possibilidade de comprar o título de sócio. Não como empregado, mas como patrão. E aconteceu isso mesmo.

A Indeba surgiu quando o senhor já tinha uma vida bastante confortável como comerciante. Por que decidiu começar do zero?

Porque achava bonito. Na Espanha, um dono de padaria é industrial, mas aqui, não. Eu queria ter uma indústria... Mas, então, vi no jornal que estavam procurando um sócio para fabricar sabão omo, em pó, e aí eu me associei a eles dois. Fui com um amigo para lá. Éramos quatro. Um era diretor de uma grande fábrica, a Usiminas. Ele era diretor lá. O outro era contador. Esses senhores, um veio aqui e propôs que eu comprasse a parte dele e o outro não interessava na sociedade e a gente mandou embora. Então eu fiquei sozinho na Indeba. O início da Indeba foi ali na Boa Viagem.

O senhor saiu do comércio para a indústria de produtos químicos. Tinha algum conhecimento sobre isso?

Eu não conhecia nada, não sabia nada, não era formado. Hoje, não faria isso. Eu contratei pessoas da universidade para irem desenvolver os produtos. Tenho uma formação minha, que não quero sair do negócio se não for para ser vencedor e nunca como vencido. É uma característica minha. Eu não fecho negócio. Comigo tem que ir até o fim. Foi o que aconteceu com a Indeba.

E como era esse mercado há 50 anos? Já havia muita concorrência?

Havia muita concorrência, havia um pessoal começando também, mas enfrentei o negócio.

É verdade que a Indeba demorou mais de uma década para dar retorno financeiro?

Dava lucro, mas eu não fazia retiradas (a esposa de José, Olga Fernanda, interrompe a entrevista para contar que foram os filhos que pressionaram o pai a começar a realizar retiradas da empresa). Mas eu já tinha recursos, comprei 30 terrenos no Jardim Encantamento, em Itapuã, e depois procurei vender os terrenos. E vendia a crédito. Quando vendi os lotes todos, os meus ganhos eram maiores que os da Indeba.

Você era um desconhecido nesse mercado. Como foi conquistando espaço?

As primeiras vendas nossas foram de um detergente líquido desengraxante para a lavagem de carros. Os 200 litros vendidos para uma empresa de ônibus foi a minha primeira conquista importante. E, aos poucos, a gente foi conquistando mais. Com pouco mais de um ano de funcionamento da Indeba, eu, que não tinha formação química, criei um desengraxante automotivo líquido, o Shampoo Indeba - que continua sendo fabricado hoje, mas com outro nome. É verdade que tive a ajuda da área técnica de um fornecedor de matéria-prima, a Hoescht, mas a criação foi minha, por causa de minha persistência, tentativa e erro, por vezes sofrendo queimaduras pelo contato direto da pele com o ácido sulfônico (ele mostra o punho e mão esquerdos, com marcas das experiências).

A empresa tem laboratórios de pesquisa, o que não é comum. Por que investir nisso?

A qualidade sempre foi uma característica primordial da Indeba. Criei a empresa para estar entre as melhores, nossas referências sempre foram os melhores produtos e, para viabilizar isso, precisávamos criar laboratórios. Assim pedi a Juan, meu filho (presidente do Grupo Indeba), a tarefa da implantação de laboratórios dentro da empresa. Hoje, contamos com três: de pesquisa e desenvolvimento; de controle de qualidade; e de microbiologia. Esse último é o único deste segmento no Brasil com acreditação do Inmetro e que tem permissão para emitir laudos de produtos, inclusive de outras empresas.

Seu filho, Juan, disse, uma vez, que o senhor sempre foi muito respeitado pelos seus funcionários. Qual era o segredo para conseguir isso da sua equipe?

Sempre fui um bom cobrador. Procurei incentivar os funcionários a fazer mais, fazer melhor. É uma questão mais de persuasão do que de promessa de prêmios, grandes comissões ou participações. Ao mesmo tempo em que cobrava, porém, não me negava a aprender, ouvindo o que os chamados à minha sala tinham a dizer. E os chamava com frequência, além de passar de sala em sala, pela manhã, para ver como estava o andamento de cada setor. Um funcionário de qualquer setor não passaria uma semana inteira sem falar comigo.

Hoje, além de cuidar da Capelo Patrimonial, o senhor gosta de acompanhar a Bolsa de Valores. Como surgiu esse interesse?

Comecei a pesquisar e a me envolver com a bolsa em 1993, mas os investimentos tornaram-se mais significativos há 10 anos quando sai da Indeba, nas ações de incorporação imobiliária. Hoje invisto cerca de 30% do meu patrimônio, especialmente em fundos imobiliários.

adblock ativo