Rui viaja à França em busca de investimentos para setores do cacau e do turismo

O governador Rui Costa viaja nesta quarta-feira, 26, para a França, onde vai se reunir com empresários da indústria do chocolate e da área do turismo em busca de novos projetos e investimentos para o Estado.

Em Paris, Rui vai se reunir com empresários do chocolate da Bahia e do exterior para discutir ações voltadas para o setor. Ainda neste mesmo dia, Rui Costa estará na Embaixada do Brasil para participar do evento Divulgação Bahia Destino – Rota do Cacau. Em Versailles, na sexta, 28, o governador vai ao Salon du Chocolat Paris.

Na quinta-feira, 27, o governador se encontra com dirigentes da Egis Group, um grupo internacional de consultoria, engenharia, estruturação de projetos e serviços de operação. Rui Costa vai discutir a viabilidade técnico-econômico e ambiental de linhas de teleféricos que funcionarão como ligação entre as estações de Metrô de Salvador e bairros situados nas suas proximidades.

