Rui quer garantir acordo de longo prazo para nafta

O governador Rui Costa tem audiência marcada com o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, no dia 10 de novembro, em Brasília, ocasião em que vai defender a adoção de um acordo de longo prazo, entre a Petrobras e a Braskem, para fornecimento da nafta.

Representantes da classe empresarial e políticos foram convidados para acompanhar o governador ao Planalto. "Convidei entidades como a Fieb e a Fecomércio, além de deputados e senadores baianos, para irem comigo ao Ministério das Minas, pressionar pela assinatura do contrato de longo prazo", afirmou nesta quitna-feira, 29, o governador.

Risco de perda

Rui Costa vê com preocupação o risco de perda de milhares de empregos no Polo Industrial de Camaçari caso a Petrobras não firme contrato de longo prazo para o fornecimento de nafta às empresas petroquímicas. "Não ficarei calado quando os interesses da Bahia estiverem em jogo. Tratarei essa questão com o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, em 10 de novembro", disse.

Segundo análises técnicas, a falta de garantia de fornecimento de matéria-prima a preços estáveis levará muitas empresas do ramo petroquímico a encerrar suas atividades, provocando desemprego. Cerca de cem mil postos de trabalho seriam perdidos e algo em torno de R$ 3 bilhões deixaria de circular na economia brasileira.

Há ainda R$ 8 bilhões de investimentos prontos a ser feitos na indústria petroquímica brasileira, condicionados à assinatura do contrato, que se encerra neste sábado, 31.

Produto essencial

A nafta é essencial na fabricação de insumos para os mais variados setores da indústria: alimentos, medicamentos, eletroeletrônicos, fertilizantes, de automóveis, limpeza e higiene pessoal, entre outros. Sem a nafta da Petrobras, as empresas serão obrigadas a importá-la a preços mais altos, o que encarecerá inúmeros produtos. Haverá impacto na inflação, dificultando o dia a dia dos baianos e dos brasileiros.

adblock ativo