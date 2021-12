Rui Costa: empresas de água serão primeiros atrativos oferecidos pelo consórcio

O governador Rui Costa (PT) anunciou nesta segunda-feira, 29, durante reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que as empresas de água serão os primeiros atrativos oferecidos pelo Consórcio do Nordeste aos investidores internacionais.

“É evidente que, ao chamar investidores internacional, nós devemos abrir várias áreas (do Estado). A área de saneamento é uma das que todos os estados do Nordeste querem abrir à iniciativa privada, cada estado do seu jeito, do seu modo, uns abrindo o capital das empresas para projetos de Parceria Público Privada (PPP) e outros fazendo subconcessão”, afirmou o governador.

Na Bahia, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) é uma sociedade de economia mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo como acionista majoritário o governo do estado.

adblock ativo