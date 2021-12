Rui Costa apresenta em Milão oportunidades de negócios na BA

O governador Rui Costa participou nesta quarta-feira, 7, de dois eventos na cidade italiana de Milão como parte da programação de sua viagem à Europa. O primeiro compromisso foi o seminário Um Olhar sobre o Estado da Bahia, em que Rui apresentou a empresários europeus oportunidades de investimentos no estado.

Na ocasião, o governador esteve acompanhado dos secretários do Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, de Ciência e Tecnologia, Manoel Mendonça, e Turismo, Nelson Pelegrino, além de representantes da Fieb e da Fecomércio. Um dos destaques foi o encontro com representantes de uma empresa da área de iluminação já atuante na Bahia e que têm interesse em implantar uma fábrica no estado.

"A Bahia tem um conjunto de benefícios e programas para novos investimentos e nós apresentamos, aqui na Itália, a empresas em busca de oportunidades e de negócios na Bahia. Eles são diferenciados por setor e vão da indústria, agricultura até os serviços", comentou o governador. Rui ainda disse que "temos muito o que aprender com a economia italiana e o mercado italiano. Aqui eles têm uma base sólida e forte para as pequenas e médias empresas, se associam com muita competência, facilitam o crédito e o acesso à tecnologia".

Depois do seminário, o governador Rui Costa visitou a sede da empresa Enel Green Power, também com o objetivo de articular ações conjuntas para a atração de fornecedores de equipamentos. Com sede em Milão, a Enel atua no desenvolvimento, operação e geração de energia a partir de fontes renováveis. É um dos grupos que mais têm investido na Bahia.

A visita à Enel foi mais um passo para consolidar a parceria no setor de energias renováveis, tanto eólica quanto solar, e na articulação de ações conjuntas para a atração de seus fornecedores de equipamentos para a Bahia. A Enel já tem na Bahia seu principal mercado de energia eólica e solar no Brasil.

