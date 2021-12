Rui Costa anuncia pacote de incentivos para aumentar ofertas de voos

Um pacote de incentivos para aumentar ofertas de voos em aeroportos baianos foi anunciando nesta sexta-feira, 5, pelo governador Rui Costa (PT-BA), com 55 voos ofertados para cidades do interior do estado, como Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Ilhéus.

O acordo prevê redução no valor do ICMS sobre o querosene na aviação (QAV), cuja alíquota mínima será de 3% e máxima de 12%, condicionada ao cumprimento dos critérios referentes à ampliação do número de assentos nos voos que operarem em aeroportos baianos. Já o aumento no número de assentos ofertados terá variação de acordo com os destinos das aeronaves. A expectativa, porém, é que 161 novos voos semanais sejam ofertados no estado, inclusive com a implementação de novas rotas.

“Quando você olha para o estado, que oscila na vigésima posição em arrecadação per capita do Brasil, você tem a exata dimensão do esforço que nós estamos fazendo ao abrir mão de receitas tributárias para incentivar o voo”, disse o governador na coletiva de imprensa. Segundo Rui, isso significa “o nosso convencimento de que o saldo será positivo num futuro breve”.

A Azul, a Gol e a Passaredo anunciaram, respectivamente, um aumento de 73, 53 e 35 novos voos semanais para destinos nacionais e estaduais. A oferta total de assentos chegará a 1,9 milhão (Azul), 2,2 milhões (Gol) e 120 mil (Passaredo) até 2020. “Iniciamos (operações em) Petrolina dois dias atrás. A partir de 21 de julho, a gente retoma a operação em Barreiras. Também pretendemos operar em Ilhéus e Teixeira de Freitas”, pontuou o diretor de segurança operacional da Passaredo, Davi Farias. “Iremos inaugurar, em curto espaço de tempo, uma oficina de manutenção no aeroporto”, revelou.

“Esse acordo atual permite uma melhor estrutura de custos. Combustível representa para uma companhia aérea quase 40% dos gastos. Então, uma redução do ICMS no querosene permite que tenhamos menores custos. Assim, conseguiremos operar mais voos e aumentar a nossa oferta”, explicou o diretor comercial da Gol, Renzo Mello. “A partir de agosto já iniciaremos uma nova operação na Bahia, em Vitória da Conquista, com dois voos diárias para Guarulhos. Vamos aumentar em 20 % a nossa oferta”, comemorou.

Integração

O governador Rui Costa, que esteve recentemente na Europa em busca de investimentos para projetos estaduais, e se reuniu com companhias aéreas internacionais, como a companhia de Transportes Aéreos Portugueses, TAP, disse que também estava procurando parceria com empresas que oferecem tarifas de baixo custo, mas sem previsão de trazê-las para operar na Bahia. “Nós estamos procurando, mas não é fácil. O que queremos é dar mais visibilidade para que, chegando a Salvador, o turista possa escolher os destinos dentro do estado. Porque, na medida em que se aumenta a integração aérea dentro da Bahia, você viabiliza mais voos internacionais”, disse.

O governador ainda falou de outros projetos ligados ao turismo, como o leilão do aeroporto de Porto Seguro, esperado para 2020, e investimentos do estado na infraestrutura de Salvador, dos quais R$ 300 milhões em reformas de ruas e na fiação elétrica subterrânea no Centro Histórico.

*Sob supervisão da jornalista Marjorie Moura

adblock ativo