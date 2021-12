Rui autoriza R$ 10 milhões para cultura do cacau

O governador Rui Costa autorizou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a destinar R$ 10 milhões do edital de fruticultura do Bahia Produtiva, especificamente, para projetos da cultura do cacau.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 28, pelo governador no Salon du Chocolat Paris (Salão de Chocolate Paris), onde Rui busca novos investimentos para a Bahia.

O Salon du Chocolat Paris busca estabelecer a ligação entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva do cacau e chocolate. No evento, Rui foi recebido pelo presidente do Salão, François Jeantet, e juntos percorreram as instalações do centro de exposições de Porte de Versailles.

Em sua passagem pelo Salão, Rui visitou os estandes dos chocolates da Bahia, Mendoá e Amma, conversou com os produtores e conheceu empresas francesas que usam amêndoas baianas para produção dos chocolates europeus.

