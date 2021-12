Rodadas de negócios abrem mercado para setor têxtil

Empresários baianos do setor têxtil têm a oportunidade de se divulgarem e fazer vendas durante as Rodadas de Negócios organizadas pelo Sebrae, realizadas dentro da programação do Bahia Moda Design, evento que se encerra nesta quinta-feira, 26, na Arena Fonte Nova.

Participam das negociações, que tiveram início nesta quarta-feira, 25, 14 empresas ofertantes de Feira de Santana e Salvador e 37 compradores da capital e do interior do estado.

Segundo a coordenadora da Unidade de Acesso ao Mercado e Serviços Financeiros do Sebrae, Sueli de Paula, a expectativa é que sejam gerados R$ 448 mil em negócios. "Nosso objetivo é mostrar que na Bahia há indústria têxtil de qualidade", diz Sueli.

As empresas ofertantes foram selecionadas pelo Sebrae e o Senai. Esse último fez visitas às candidatas para averiguar a qualidade e a capacidade de produção delas.

Em sua terceira edição, o evento reúne ainda na programação palestras, oficinas, desfiles e exposições. No primeiro dia da rodada, os estandes das marcas receberam vários lojistas, que decidiram deixar para fechar negócio no último dia da feira.

Foi o caso dos empresários feirenses da marca feminina Fio Brasil, Fabrício Leal e Gilmar Almeida, que numa tarde conversaram com 20 visitantes. "Alguns deles ficaram de voltar e fechar negócio", diz Fabrício.

Adriana Liberato, uma das sócias da marca soteropolitana Maddá, obteve resultado similar. Alguns visitantes combinaram de ir à loja posteriormente para conhecer a nova coleção.

"Estamos divulgando bastante o nosso trabalho aqui. Esse contato ajuda a projetar a marca. A rodada serve como um cartão de visita", diz Adriana.

Para as marcas, essa é uma boa oportunidade de divulgação inclusive entre os lojistas do interior.



Um grupo de cinco comerciantes que veio de Juazeiro, à convite do Sebrae local, ficou impressionado com a qualidade apresentada pelas marcas baianas.

As lojistas, que costumam comprar roupas em estados como Minas Gerais, Ceará, Goiás e Espírito Santo, já estavam de olho nas coleções de algumas das ofertantes da rodada.

Rosângela Rocha, que vende em sua loja roupa infantil e feminina, tem a intenção de fechar parceria com duas marcas desses segmentos hoje. "Vir aqui abriu os meus horizontes", disse.

O comerciante Manoel Lisboa visitou alguns estandes porque pretende abrir uma loja de moda unissex no interior. "Nesse tipo de evento há uma maior possibilidade de fazer negócio, pois os lojistas flexibilizam mais", diz.

Para a lojista de Juazeiro, Fabiane Vieira, o ideal é que o evento também seja realizado nas cidades do interior baiano. "A gente pôde viajar para vir aqui, mas a grande maioria não pode", afirma Fabiane.

De acordo com o Sebrae está nos planos fazer rodadas no interior do estado.

