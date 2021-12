Robson Sant'Ana: 'A CPMF vai onerar serviços e produtos'

Membro do Comitê de Comércio Exterior da Federação das Indústrias da Bahia, o advogado Robson Sant' Ana diz que o ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, lastreado no aumento de impostos, terá grande impacto no setor econômico e produtivo do país. "Quem vai pagar a conta é o cidadão". Ele diz que pode haver judicialização do ITIV em Salvador e da taxa cobrada em vistorias pelo Detran-BA, que o STF considerou inconstitucionais.

A partir do entendimento do TCU, que considerou que o governo Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade fiscal, como deve ser o comportamento dos gestores públicos daqui para frente?

O que o TCU fez foi criar um novo precedente, na medida em ele está averiguando de forma mais precisa se os recursos estão sendo utilizados de maneira correta ou não como determina a lei, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso irá refletir nos tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, porque todos, com base nesta decisão, vão começar a verificar como os recursos estão sendo usados. É bom que se diga que essa prática sempre existiu e existem normas sancionando tais práticas. Não quero fazer um juízo prévio da decisão do TCU, que caberá ao Congresso Nacional, como órgão auxiliar, ratificar ou não.

Esse entendimento do TCU vai exigir mais disciplina e rigor na utilização dos recursos públicos?

Sem sombra de dúvida. Antes mesmo do voto dos membros do TCU, os estados e municípios, e a própria União, começam a ter mais responsabilidades com os recursos públicos.

Há 20 anos se discute uma reforma tributária profunda no país. Em períodos de crise como a que vivemos, volta-se a falar em aumento de impostos para incrementar a arrecadação. Qual sua opinião?

O Brasil tem que acabar com a ideia de que tributo tem a ver com arrecadação. O tributo tem uma função social. Só que no nosso país nunca se viu isso, pagar o tributo e ter um retorno. O próprio ente público leva isso. Toda vez em período de crise a primeira coisa que se faz é aumentar a arrecadação, majorando o tributo. E qual é o problema do sistema tributário brasileiro? Ele é extremamente injusto porque existe muito mais tributos indiretos do que tributos diretos. Ou seja, os tributos incidem muito mais sobre os serviços, o consumo, produtos industrializados, do que sobre o patrimônio. O que significa dizer que as pessoas que recebem menos acabam pagando mais. Eu sempre dou um exemplo: a pessoa que ganha R$ 100 mil e for fazer uma feijoada, a tributação sobre a feijoada vai ser a mesma para uma pessoa que ganha o salário mínimo.

E o que poderia ser feito para corrigir esta distorção?

Deveria-se mudar esta regra numa reforma, de modo a aumentar a tributação sobre o patrimônio, como existe na Europa, nos Estados Unidos, e diminuir a tributação sobre o consumo. Mas por que uma reforma tributária profunda ainda não foi feita? Porque você tem que sentar e tentar reunir interesses muito divergentes do poder público, da classe empresarial e do cidadão. Normalmente o excluído é o cidadão, que nunca entra na discussão e, muitas vezes, o poder público, com a ideia de arrecadar mais, acaba tentando puxar, sempre, uma melhor arrecadação para ele.

O projeto de ajuste fiscal do ministro da Fazenda Joaquim Levy, que tem foco no aumento de tributos e de novos impostos, como a reedição da CPMF, então é para fazer caixa apenas?

É sem sobra de dúvida uma situação de emergência para fazer caixa. A união está fazendo isso, o município fez por um determinado período e o estado fez também, por questões de responsabilidade fiscal mesmo. Essa é a grande verdade: o objetivo é caixa. Agora, tem que ter cuidado e ponderar. Porque não adianta aumentar a carga tributária ao ponto em que o cidadão, que terá de pagar, não consegue. Tanto que estados e municípios estão parcelando o pagamento de tributos para que a arrecadação volte, ao menos, próximo ao nível em que estava antes da crise.

Qual seriam as alternativas, então, para ampliar a arrecadação e não penalizar tanto o contribuinte?

Primeiro, o que o governo deveria fazer era tentar melhorar a fiscalização dos tributos e cobrar de forma efetiva, através dos meios legais e constitucionais. E depois disso, tentar fazer com que os tributos incidam menos sobre os serviços e mais sobre o patrimônio. Essa é a alternativa que vai ao encontro de uma melhor igualdade tributária.

As propostas que estão no Congresso, de taxar as grandes fortunas e repatriar recursos que estão no exterior, são passíveis de serem efetivadas?

O imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição de 1988 e não foi regulamentado por lei complementar. Então, isso já poderia ter sido feito. E a questão de repratriar valores também é interessante. O problema é a insegurança no Brasil até do ponto de vista jurídico. Há um temor de, ao fazer a repatriação de valores, as pessoas sejam, amanhã, autuadas ou submetidas à fiscalização. Esse medo, essa insegurança, é que geram a dificuldade de aprovação de medidas como estas.

Para ampliar a arrecadação estados e municípios estão retirando algumas facilidades dadas ao contribuinte e ao setor produtivo. A prefeitura de Salvador quer parcelar o ITIV (Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis) apenas para imóveis novos. O governo do estado aumentou o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de alguns produtos agrícolas. Qual sua avaliação sobre essas medidas?

Do ponto de vista físcal, e olhando pelo lado do poder público, são medidas que eles estão tendo que fazer para tentar aumentar a arrecadação. Do ponto de vista legal e constitucional são discutíveis, porque existem propostas que geram impacto em toda sociedade. Mas, sem sombra de dúvidas, na situação em que o país se encontra, hoje é difícil você ter outra alternativa, a não ser a de criar medidas para aumentar a arrecadação.

Então, a conta vai mesmo para o contribuinte?

É, no final da história quem sempre paga a conta é o contribuinte. Não existe a utilização do tributo como contribuição social. Continua a ideia de que tributo tem função arrecadatória. É isso que gera, no cidadão, uma certa descrença, ele paga cada vez mais tributo, percebe que o país está precisando de uma maior arrecadação, mas não vê retorno para ele numa perspectiva social.

No pacote de ajuste fiscal do governo, quais pontos o senhor considera polêmicos ou que podem dar margem à judicialização?

O que se percebe neste pacote é a pressa. Uma tentativa de rolo compressor de aprovar o ajuste fiscal numa história de salvamento do Estado. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada Constituição, que criou um capítulo que diz que o Estado pode até tributar, mas impõe limites a este poder. O que percebo é que algumas dessas medidas vão esbarrar em discussões de natureza legal, notadamente de natureza constitucional.

A presidente Dilma disse que a CPMF é crucial para o país voltar a crescer. Há tributaristas que dizem que este imposto é inconstitucional. Qual sua opinião?

O que se está tentando é resgatar uma contribuição que a título de sonegação ou de inadimplência é praticamente zero, porque é realizada sobre todas as obrigações financeiras. Agora, é algo que vai onerar de sobremaneira os produtos e serviços. Quem vai sofrer, de novo, é o cidadão. E, ressalta-se, a base de pessoas que hoje têm conta bancária é muito maior que anos atrás, quando a CPMF foi criada. Então, para o governo é uma medida fantástica porque garante arrecadação com nível de inadimplência praticamente nulo. Agora, para o cidadão, para o empresário, são eles que vão sofrer com esta cobrança. Sobre a inconstitucionalidade, já há discussão sobre o tema no Supremo, e acredito que o STF, se for provocado, vai alegar, de novo, pela sua inconstitucionalidade. Mas hoje, perpassa muito mais sobre o impacto que isso vai gerar no setor econômico e produtivo do país, do que na sua perspectiva jurídica. Claro que é uma medida que vai apertar o cidadão, mas, numa perspectiva política, para os estados e a União, é algo interessante.

Em relação ao parcelamento do ITIV, que a oposição ao governo municipal quer estender aos imóveis antigos, pode ocorrer judicialização?

É outro exemplo. Porque o que a oposição pode estar alegando é o princípio da igualdade tributária. Eu até entendo o motivo do município tentar a possibilidade de parcelamento (do ITIV) para imóveis novos, para tentar estimular as vendas de imóveis novos. Mas uma coisa é querer e outra é saber se o sistema constitucional permite. É só nós vermos o que ocorreu com o IPTU de Salvador, que acabou sendo judicializado.

O governo do estado teve de voltar atrás na cobrança das vistorias periódicas para fins de licenciamento de veículos, já que o STF considerou inconstitucional. O Detran disse que não vai devolver os valores pagos na vistoria dos carros. Como fica isso?

Se o governo revogou a medida, não teria direito à restituição, porque parte-se do princípio de que até então era legal. Mas no momento em que o STF disse que é ilegal, então toda as pessoas que pagaram pela vistoria terão direito de pedir a restituição dos valores.

Essa restituição tem que ser via judicial?

Em tese o Estado deveria fazer a devolução voluntariamente. Se isso não ocorrer, cabe ao cidadão procurar a Justiça para obter a restituição.

O governo da Bahia também suspendeu a isenção de ICMS e aplicou alíquota de 4% para o setor de fertilizantes. Os agricultores dizem que o aumento vai refletir nos custos de produção. Como tributarista, qual sua avaliação?

Esse tipo de medida afeta, e muito, a economia. O estado está retirando benefício, mas também a União, já que alguns desses benefícios foram dados por atos do poder executivo, decretos, medidas provisórias, que podem ser revogadas. São medidas que oneram o empresário que nem sempre consegue repassar esse valor. Então, esse é um pacote que está sendo feito de forma silenciosa, com a retirada de vários benefícios fiscais, sem que a mídia aborde. Só as pessoas que estão trabalhando na área mais específica é que estão acompanhando isso.

São, então, medidas equivocadas por parte dos governantes?

Acho que sim, porque na medida em que você retira os benefícios fiscais você desaquece a economia. Então isso gera o efeito inverso, o mercado fica menos competitivo, torna os produtos mais caros e gera desemprego. Então, tem que saber qual o impacto que a retirada daquele benefício fiscal vai gerar em todo setor econômico. Às vezes, o impacto (negativo) é muito maior do que o governo pensou ao retirar o benefício fiscal.

O Brasil é um dos países em que o contribuinte paga uma das maiores cargas tributárias. Por que se paga tanto imposto no país?

Porque o Estado brasileiro é pesado, grande e ocupa um espaço que precisa de muita receita para se sustentar. Quanto é o custo para se manter o Estado? Se comparar com outros países, é caríssimo. Então o poder público teria que cortar na usa própria carne [diminuir cargos, reduzir pessoal e sua estrutura] para, a partir disso, diminuir as despesas, conseguir reduzir a carga fiscal. Como ele não consegue fazer isso, só tem uma alternativa que é se valer da maior fonte de receita, que são os tributos. No caso do Brasil, ainda há outra questão: a carga tributária não tem o retorno, a natureza social, como saúde pública de qualidade, escola pública de qualidade, segurança pública de qualidade, o que torna os tributos ainda mais pesados.

Quando o senhor fala em estado pesado se refere a atividades que poderiam ser terceirizadas ou executadas pela iniciativa privada, por exemplo?

Não só. Mas as funções que são próprias dele o tornam muito pesado. Há estudos que mostram que o que o que se paga ao Congresso Nacional está entre os maiores gastos do mundo. Deputados viajando com avião pago pelo próprio setor público, quando em outros países as pessoas viajam em avião de carreira. Olha o Poder Judiciário, é caríssimo. A Defensoria, Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, são caríssimos. Como você sustenta isso? Através de tributos. A elevada carga tributária, portanto, está muito atrelada ao modelo de gestão pública.

