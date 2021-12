Roberto Carlos volta a comer carne e vira astro da Friboi

Os boatos foram finalmente confirmados: Roberto Carlos é o novo astro da Friboi, marca de carne bovina da JBS. Ele vai juntar-se ao ator Tony Ramos na campanha publicitária "Friboi, carne confiável tem nome", criada pela Lew'Lara\TBWA no ano passado.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 21, em São Paulo, durante o lançamento da campanha de 2014 da marca, com as presenças do ator, do Rei e do presidente da Friboi, Wesley Batista, além da imprensa.

Vestido de azul marinho e branco, o cantor foi o último a entrar no palco, com 40 minutos de atraso, ao som de "Esse cara sou eu".

O Rei, que há quase trinta anos não comia carne, foi convidado pela marca após ter assumido publicamente que voltara a consumir a proteína, aconselhado pelo seu médico ortomolecular.

Essa é a primeira vez que Roberto é protagonista de uma campanha publicitária. No filme, produzido pela Conspiração Filmes, ele aparece comendo carne. Sob o olhar curioso do garçom, que pergunta ao astro se ele come a proteína, o cantor responde que voltou a come-la. A resposta vem acompanhada do refrão de um de seus sucessos, "O portão".

Além da TV, a publicidade estará nas plataformas online, impressa, além de spots e materiais de PDV, e se estenderá ainda aos shows e eventos do cantor, como o Navio Emoções.

Tanto Roberto Carlos quanto Tony Ramos afirmaram que participam da campanha por acreditarem na marca. "Eu escolhi a Friboi pela credibilidade. Só participaria de uma campanha que eu acreditasse", disse Roberto.

Tony afirmou que uma parte interessante do trabalho realizado em 2013 foi alertar o público sobre a importância da procedência da carne.

Identidade

Com uma receita líquida de R$ 24,2 bilhões em 2013, 25,1% a mais que 2012, a empresa, a maior produtora mundial de proteína, não revela os números do investimento em publicidade "por uma questão estratégica", explica Wesley Batista.

Ele apenas diz que talvez a empresa gaste mais com isso em 2014. O empresário conta que a campanha do ano passado rendeu 10 mil novos pontos de venda da marca.

Este ano, além da Friboi, a Seara, marca de carne de frango adquirida em 2013 pela JBS, terá uma estrela - a apresentadora Fátima Bernardes - à frente da sua campanha. Ambas vão estrear na televisão no próximo domingo, 23.

Batista diz que a escolha das três personalidades deve-se a consistência e a credibilidade que transmitem, valores que deseja relacionar às marcas da JBS.

Disco em espanhol

Simpático, Roberto Carlos mostrou-se entrosado com o colega de campanha. Foi com bom humor, também, que ele se esquivou de responder sobre o valor do cachê que recebeu da Friboi e a respeito da vida amorosa.

"Namorando, namorando, eu não estou não", afirmou.

A simplicidade do astro arrancou elogios do presidente da companhia. "Ele é bem diferente do que a gente pensa. É um cara simples, gente como a gente", disse Wesley.

Roberto não estará no Brasil para ver as primeiras reações do público ao filme. Ele passará o Carnaval em Miami, onde está gravando um disco em espanhol.

