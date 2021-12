RMS tem segunda maior inflação do país em junho, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, ficou no mês de junho na casa de 0,68% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O resultado, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, 10, veio depois de duas deflações seguidas (-0,16% em abril e -0,47% em maio) e ficou bem acima também da variação de junho de 2019 (0,01%).

A inflação de junho na RMS foi a segunda mais elevada dentre os 16 locais investigados pelo IBGE, menor apenas que a alta registrada na Região Metropolitana de Curitiba: 0,80%. Ficou também significativamente acima da inflação do país como um todo (0,26%).

Dos 16 locais investigados, 15 tiveram aceleração na inflação na passagem de maio para junho, ou seja, tiveram índices maiores em junho do que em maio. As maiores acelerações ocorreram justamente nas RMs Curitiba (-0,57% em maio e 0,80% em junho) e Salvador (-0,47% e 0,68%, respectivamente).

Em junho, 4 das 16 áreas tiveram deflação: município de São Luís/MA (-0,35%), RM Belém/PA (-0,18%), RM Porto Alegre/RS (-0,01%) e RM Rio de Janeiro/RJ (-0,01%). Com o resultado de junho, o IPCA da RMS acumula alta de 0,72% no primeiro semestre de 2020, que, segundo o IBGE, está bem acima do verificado no Brasil como um todo (0,10%).

Nos 12 meses encerrados em junho, a inflação acumulada na RMS ficou em 2,35%, também acelerando em relação ao 1,66% acumulado até maio e passando, pela primeira vez no ano, a ficar acima do índice nacional (2,13%).

adblock ativo