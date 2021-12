Ricardo Eletro diz que ajustará 'eventuais' falhas

A Ricardo Eletro informa que ainda não recebeu a intimação da decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a suspensão das vendas por internet da companhia, mas adotará as medidas cabíveis tão logo isso aconteça. A empresa afirma que faz um levantamento minucioso dos pedidos realizados no Rio para "identificar eventuais falhas e solucioná-las o quanto antes".

A liminar foi concedida pela 3ª Vara Empresarial da Capital em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo a decisão, a companhia fica proibida de vender pelo endereço ricardoeletro.com.br até que sejam atendidos todos os consumidores com entrega atrasada. A medida fixa multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento e estabelece ainda que a empresa defina um prazo para as entregas.

"É importante dizer que os atrasos nas entregas na maior parte das vezes estão relacionados a problemas como pedido de falência da transportadora, greves e paralisações", afirma a empresa, em comunicado. A companhia informa ainda que inaugurou em maio um centro de distribuição de 16.000 metros quadrados para dar mais agilidade à entrega. "A empresa adquiriu este ano o selo diamante da consultoria e-bit, dado a companhias na internet com alto índice de eficiência e qualidade no atendimento."

O Ministério Público informou que sua Ouvidoria recebeu inúmeras queixas de consumidores e que o site Reclame Aqui registrou mais de 22 mil denúncias sobre descumprimento de prazos da Ricardo Eletro, conduta que viola o Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao Reclame Aqui, a companhia informa que respondeu 100% das queixas registradas no site, e conta com um índice de solução superior a 80% das reclamações que chegam por ele referentes ao Rio de Janeiro. "Entretanto, o Reclame Aqui exige que o consumidor registre a solução de sua queixa para que seja considerada solucionada, o que na maior parte das vezes não acontece. Mesmo assim, a Ricardo Eletro está estruturando uma área de atendimento apenas para cuidar das queixas que chegam pelo Reclame Aqui, a fim de atender melhor seus clientes."

