Revitalização do Centro Antigo de Salvador custará R$ 700 mi

Se depender dos planos do governo do Estado de requalificar o Centro Antigo de Salvador, moradores de bairros como Santo Antônio, Comércio, Nazaré, Saúde, Barbalho, Barris e parte da Liberdade terão motivos de sobra para se orgulhar. É que, até o final do ano, terão início os trabalhos que visam à revitalização da região, a partir de uma série de intervenções urbanísticas e de infraestrutura.

A notícia animou e encheu de esperanças não só quem mora, mas também comerciantes locais. Os primeiros sonhando com a revalorização dos imóveis. Os empresários vislumbrando um incremento nos negócios. Segundo o secretário estadual do Planejamento, José Sérgio Gabrielli, o investimento total será de R$ 700 milhões, sendo que R$ 205 milhões já estão disponíveis para aplicação imediata. Os R$ 495 milhões restantes, ainda de acordo com o secretário Gabrielli, já estão alocados junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

"Serão intervenções de forte impacto visual. A expectativa é que haja uma dinamização do Centro Antigo de Salvador, com a capacitação e o desenvolvimento de vários

setores. A ideia é promover o Centro como um sítio histórico, de convívio e integração entre moradores e visitantes, na busca pela preservação da cultura local, tornando a área amplamente divulgada, reconhecida e frequentada", destaca o secretário.

Valorização - Para o vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Luciano Muricy, as melhorias devem tornar o Centro da capital baiana "mais atrativo" para o setor. "Essas são intervenções-piloto para uma ação que vem depois". O aposentado Antônio Roque Santana aguarda ansiosamente por todas as promessas anunciadas pelo governo.

Há mais de 20 anos vivendo no bairro da Saúde, somente há três anos ele conseguiu comprar um imóvel (R$ 42 mil), no mesmo bairro, de dois quartos, em um edifício antigo. A expectativa dele é que, com as melhorias propostas para a região e devido à proximidade com a Arena Fonte Nova, seu apartamento tenha valorização de até 150%. "A depender da requalificação, pode subir isso tudo, sim. Mas vai ser preciso também investir em segurança", observa.

adblock ativo