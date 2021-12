Revendedoras de veículos descumprem garantia

Quem compra um carro usado em revenda tem direito a garantia de 90 dias, de acordo com o Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Mas há lojas que limitam a cobertura ao motor e ao câmbio do veículo. "A garantia é para todos os itens do produto, exceto os que têm desgaste natural, como embreagem, pastilha de freio e os itens elétricos-eletrônicos. Mas, infelizmente, há lojistas que insistem em trabalhar errado e ainda botam essa restrição no contrato", ressalta Mário Silveira, da Mario Veículos.

O engenheiro elétrico Juliano Arceno comprou um carro com esse tipo de garantia limitada há dois anos. Câmbio e motor apresentaram defeitos dentro do prazo de cobertura e foram reparados pela revenda. Mas o veículo, que aparentemente estava em boas condições no ato da compra, foi apresentando outros problemas. "Foram vários e nem me lembro de todos. Tudo acontecia com aquele carro, e eu comecei a ficar com medo de andar nele", lembra o engenheiro.

Com oito meses de uso, o consumidor resolveu vendê-lo. "O comprador exigiu uma vistoria do veículo no Detran. Descobrimos que o chassi tinha sido adulterado e que o motor não era o do carro, mas não constava como roubado. O carro quase ficou preso no Detran", conta ele. Impedido de vender o carro, o engenheiro o devolveu à revenda. Mas não recebeu todo o dinheiro de volta. "Eles disseram que o produto tinha se desvalorizado nesse período. Depois disso, ainda vi esse carro duas vezes sendo rebocado. A revenda hoje nem existe mais", diz Juliano.

Na época, o consumidor, apesar de não ter sido informado pela loja dos problemas que o carro posteriormente apresentou, arcou sozinho com os reparos. Para a doutora em direito do consumidor, Cristiana Santos, cabe a revenda verificar se o veículo está em condições de uso e responder pelos eventuais problemas dentro da garantia.

"Se a loja diz que o veículo está em boas condições não faz sentido limitar a garantia ao câmbio e ao motor. A atividade dela é vender carros, então tem que responder pelos riscos que isso representa", afirma Cristiana. Por outro lado, cabe ao consumidor fazer a manutenção preventiva do veículo. "Do contrário, como a loja vai saber se o problema não ocorreu pela falta desse cuidado?", frisa Mário Silveira.

Se em 30 dias, a partir da reclamação, a revenda não solucionar o problema apresentado pelo veículo, o consumidor tem três opções: pedir um abatimento no valor pago; pedir a restituição integral da compra; ou obter outro produto equivalente.

Compra particular - A compra de veículo de particular não é protegida pelo Código do Consumidor, mas encontra respaldo no artigo 441 do Código Civil, que fala do vício redibitório, percebido com o uso do produto. Nesses casos, o consumidor tem até um ano para reclamar do vício ou defeito. Em casos em que o bem tem valor inferior a 60 salários mínimos, é possível resolver a questão apelando para o juizado de pequenas causas.

