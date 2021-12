Retificadora é opção para quem não reuniu todos os documentos do IR

Termina nesta segunda-feira, 30, o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda e muitos contribuintes ainda não cumpriram com a obrigação fiscal. Na Bahia, segundo o boletim da superintendência regional do órgão divulgado na última sexta-feira, do total de 1,58 milhão de declarações esperadas no estado, aproximadamente, R$ 275 mil ainda não haviam sido entregues. Em todo o país, restavam ainda 6 milhões de declarações pendentes.

Diante da pressa de quem acabou deixando para a última hora, já se tornaram comuns algumas dificuldades nesses últimos dias do prazo, como a falta de documentação e congestionamento no sistema. E o estresse não é à toa: caso não consiga entregar a declaração, o contribuinte terá de pagar a multa por atraso, que tem o valor mínimo de R$ 165,74, e máximo de 20% sobre o imposto devido, mais juros de mora de 1% ao mês.

“Entregar e corrigir”

O diretor executivo da empresa de consultoria contábil Confirp, Richard Domingos, recomenda aos contribuintes que, por ventura, não consigam reunir todos os documentos necessários que recorram a alternativa de entregar o material incompleto e, depois, fazer uma declaração retificadora, evitando a multa.

"A declaração retificadora também é válida em caso de problemas na declaração já entregue pelo contribuinte, corrigindo eventuais erros”, diz Domingos. ” O prazo para retificar a declaração é de cinco anos, mas é importante que o contribuinte realize o processo rapidamente, para não correr o risco de ficar na Malha Fina", explica.O especialista alerta para alguns cuidados que precisam ser tomados, como o de entregar a declaração retificadora no mesmo modelo utilizado para a declaração original (completo ou simplificado). É preciso informar o número do recibo de entrega da declaração anterior. O procedimento é o mesmo, optando, logo no início, no campo da declaração retificadora.

