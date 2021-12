Resultado do sorteio do Minha Casa, Minha Vida é publicado

Foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 17, o resultado do sorteio dos candidatos a beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), realizado no último dia 6. O programa federal dá acesso à moradia para famílias de várias faixas de renda, por meio da produção de unidades habitacionais.

Foram selecionados 3.060 candidatos a beneficiários do MCMV, parte para receber os imóveis e outro coeficiente para o cadastro reserva. Os selecionados foram contemplados com unidades localizadas nos empreendimentos habitacionais Sol Nascente I, II e III, em Barro Duro, Franco Gilbert, em Boca da Mata, e Vivendas do Mar, em São Tomé de Paripe.

Os candidatos titulares que vierem a ser desclassificados do processo de seleção terão suas vagas destinadas aos candidatos a beneficiários, selecionados na condição de suplente. Podem ser excluídos os candidatos que não comparecerem na data e horário determinados no edital de convocação ou, ainda, por insuficiência ou divergência de documentação apresentada para comprovação das informações do cadastro.

Todas as informações sobre o programa, o aviso de seleção completo, está disponível no site Oficial.

adblock ativo