Resultado da Mega-Sena sai com 30 horas de atraso

A Caixa Econômica Federal divulgou na madrugada de segunda-feira, 4, o resultado do Concurso 1776 da Mega-Sena. Foram sorteados os números 10, 11, 14, 19, 39 e 48. Ninguém acertou as seis dezenas e a estimativa de prêmio para o próximo concurso é R$ 2,5 milhões.

A divulgação do resultado do sorteio de sábado, 2, foi adiada devido a uma falha técnica no sistema de processamento de dados, segundo nota divulgada pela Caixa.

A Quina teve 17 ganhadores e cada um receberá R$ R$ 27.190,70. Os 1051 acertadores da quadra ganham R$ 628,30.

