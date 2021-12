Restaurantes terão déficit de 10% em abril devido à greve

Os empresários donos de bares e restaurantes na Bahia perderam, aproximadamente, 10% do faturamento esperado para o mês de abril durante os três dias de greve da Polícia Militar.

A estimativa é do vice-presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Salvador e Litoral Norte, Sílvio Pessoa, também presidente do Conselho Baiano de Turismo e da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação.

Ele avalia ainda que a paralisação dos militares poderia ter causado grandes prejuízos. O impacto não foi tão forte para a rede hoteleira do estado, às vésperas do feriadão da Semana Santa e de Tiradentes, porque a maioria dos pacotes vendidos programavam a chegada dos visitantes para esta quinta, 17, quando o movimento chegou ao fim.

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-BA), José Manoel Garrido, o número de cancelamento de reservas em hotéis baianos não chegou a 5%.

"Foi muito pequeno, irrelevante", classificou ele, sem apresentar números mais precisos. "Mas se [a greve] continuasse, ia prejudicar bastante, ressaltou.

Imagem prejudicada

Para Sílvio Pessoa, "o maior prejuízo é o de imagem". Ele afirma que atos de violência deverão afastar os turistas estrangeiros da Bahia durante a Copa do Mundo, em junho.

"Nossa esperança é vender para baianos e brasileiros, pois os estrangeiros serão apenas 15% do público total", projetou.

Conforme Pessoa, a Match, agência de viagens oficial da Fifa, já devolveu 50% dos pacotes turísticos reservados pela entidade na Bahia para a Copa do Mundo.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), José Alves, a estimativa do setor é que cerca de 80% das vagas dos hotéis de Salvador fiquem ocupadas durante a Semana Santa.

Caso a greve tivesse sido levada adiante, o número de ocupação, cairia para 50% neste período, projeta Alves. "Demos sorte que a greve acabou hoje, porque o prejuízo seria grande", disse Alves.

adblock ativo