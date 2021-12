Restaurantes de Salvador dão desconto de até 20%; entenda

Um total de 11 restaurantes em Salvador vai oferecer descontos que chegam a 20% até 11 de outubro, dentro do Movimento Compre do Pequeno Negócio. A ação envolve seis capitais do Brasil.

Os participantes estarão sinalizados com adesivos e jogos americanos da ação lançada pelo Sebrae.

A cada R$ 1 que o brasileiro gasta comendo na rua, outros R$ 2,34 são gerados na economia para as empresas do agronegócio, moveleiro, transportes, entre outros. O setor de alimentação fora do lar reúne mais de 1 milhão de empresas e 6 milhões de trabalhadores.

