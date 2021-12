Ressonância prevê problemas de aprendizagem

Uma ressonância magnética do cérebro pode ajudar a identificar as crianças com dificuldades de aprendizagem ao medir a capacidade de sua memória em curto prazo, de acordo com um estudo sueco publicado nesta quarta-feira (29).

O estudo feito por uma equipe de cientistas do Instituto Karolinska - e publicado no Jornal de Neurociência - mostrou que é possível realizar um mapa do desenvolvimento da capacidade de memória em curto prazo com uma IRM (Imagem de Ressonância Magnética).

"A princípio, seria possível usar o IRM para prognosticar algo sobre o futuro desenvolvimento que não pode ser diagnosticado apenas com testes psicológicos", declarou o professor Torkel Klinberg.

"O benefício poderia ser uma identificação precoce de crianças que correm o risco de um desenvolvimento medíocre para que seja possível dar uma ajuda a ela a tempo", acrescentou.

Entre 10% e 15% das crianças têm problemas de atenção e aprendizagem, o que pode estar relacionado com uma memória de curto prazo inferior, ou seja, a capacidade de manter a informação ao alcance para resolver um problema.

A ressonância só não permitirá diagnosticar as futuras dificuldades de aprendizagem, e Klingberg afirmou que também será combinada com testes psicológicos.

"Até agora as neuro-imagens só nos davam fotos de um comportamento que já conhecíamos", afirmou.

"Agora isso também nos diz que podemos utilizar o IRM para algo novo", explicou.

Para realizar este estudo, foram utilizadas amostras aleatórias de 62 crianças saudáveis de seis a 20 anos, e foi feita uma comparação em testes cognitivos enquanto passavam pela ressonância.

Os mesmos elementos foram submetidos a testes dois anos depois, e o estudo chegou à conclusão de que as ressonâncias anteriores podiam ajudar prognosticar a forma em que se desenvolveria sua capacidade de aprendizado.

adblock ativo