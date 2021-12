Resource IT Solutions vai investir R$ 10 mi na Bahia

A multinacional brasileira da área de tecnologia da informação (TI) Resource IT Solutions inaugurou ontem o seu novo escritório em Salvador. O novo ambiente, no bairro Caminho das Árvores, faz parte dos planos de expansão da empresa, que pretende quase que dobrar o número de funcionários no próximo ano, dos atuais 108 para 200 contratados na Bahia.



Mais R$ 10 milhões serão investidos apenas em 2015 em Salvador. Ao todo, foram R$ 25 milhões em investimentos na cidade nos últimos três anos. A empresa apresentou crescimento rápido e passou de 15 funcionários em 2013, para os 108 em 2014.



Atuando em 15 segmentos, que vão do agronegócio, óleo e gás ao varejo, a empresa desenvolve soluções de tecnologia sob medida para médias e grandes empresas, além de também atuar no setor público. Entre os 11 clientes na Bahia estão a Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), além da Embasa e Bahiagás.



Segundo o presidente da Resource IT Solutions, Gilmar Batistela, um dos principais objetivos da empresa na Bahia é ampliar a parcela de clientes do setor privado.



Setor público



No estado, cerca de 80% dos clientes são do setor público. A participação desse setor na empresa globalmente é de apenas 10%. "Aqui é onde nós vemos potencial para crescer. Queremos ampliar a participação no setor privado. A gente pretende em curto prazo fazer com que o mercado perceba que algo diferente chegou", afirma Batistela.



Vice-presidente-executivo da Resource, Solemar Andrade afirma que o Brasil ainda tem muito potencial a ser explorado no setor de tecnologia, principalmente na oferta de serviços. "Vamos ao cliente com proposições de negócios, olhamos o que há de melhor no mercado mundial e com produtos próprios implantamos um modelo de governança e tecnologia que a gente desenvolveu", diz.



Além do crescimento no Brasil, em abril deste ano, a empresa investiu US$ 5 milhões para iniciar operações no Vale do Silício (EUA).

