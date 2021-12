Requalificação da Orla valoriza imóveis

O sol ainda não saiu, mas o verão em Salvador tem tudo para ficar mais bonito. É que a prefeitura anunciou uma série de investimentos com o objetivo de requalificar, ao todo, nove trechos da orla da cidade.



De acordo com especialistas do mercado imobiliário, a medida deve resultar na valorização dos imóveis e atrair novos investimentos por parte do setor. Ao custo aproximado de R$ 119 milhões, as obras devem ser concluídas em maio de 2014.



Entre as principais intervenções: 50 mil m² de novas calçadas; 16 mil m² de espaço compartilhado entre pedestres e carros; 6 km de novas ciclovias; e 10 km de nova iluminação pública.



Na Barra, área onde a maior parte das melhorias devem acontecer, as obras já começaram. Segundo o corretor especializado na venda de imóveis de alto padrão Crisnilson Lacerda, "“já há, inclusive, um movimento por parte de incorporadoras com interesse em comprar casas antigas na região"”.“



"De preferência duas ou três (casas), porque lá não tem mais terreno. Então, com um projeto desse (de revitalização), todo mundo sai ganhando. Mesmo quem tem um imóvel decadente se beneficia. Pois também tem o interesse em vender para uma construtora"”, afirma.



Bairros contemplados



Na Boca do Rio, a mistura de praça e parque foi entregue esta semana, no que antes era o antigo Clube do Bahia. De acordo com a assessoria da Casa Civil municipal, os outros bairros contemplados, além dos já citados são: Jardim de Alah/Armação, Rio Vermelho, Piatã e Itapuã; São Tomé de Paripe, Tubarão e Ribeira (no subúrbio).



Para o diretor de gestão sustentável da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Ivan Leão, mais do que valorizar os imóveis e a orla da capital, as iniciativas devem contribuir para uma cidade “mais humana”. “



"Salvador é uma cidade carente de áreas de convívio. É hora de se criar a cultura do lazer de rua, um lazer público, ao ar livre. É preciso que ocupemos mais as vias, assim como vem acontecendo aos domingos pela manhã, na Barra. Há muito que a rua se tornou lugar somente para veículo"”. “



Obra de relevância”



Morador do bairro "“desde sempre"”, membro da Associação dos Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) e fundador do SOS Barra, o empresário Sérgio Bezerra, 64, é um entusiasta do projeto de revitalização da prefeitura.

“"Essa é uma obra de grande relevância, não só para o soteropolitano, como para o turismo, para todos. Há anos que a orla de Salvador merecia uma atenção. A cidade precisa ainda de uma agenda positiva, pois ainda tem muito a ser feito"”, explica.

Ainda segundo Bezerra, o projeto demanda também “"uma dose de paciência e compreensão por parte dos moradores"”. "“Vai ter máquina, caçamba, poeira. Mas os benefícios serão de todos. Salvador andava cabisbaixa, sem autoestima. Digamos que estamos saindo de um inverno rigoroso"”, afirma o fundador do SOS Barra.

