Renove a casa para a chegada de 2016

Com a proximidade do Ano Novo, é comum o desejo de renovar a casa. Mas iniciar um novo ciclo com uma nova casa não é sinônimo de grandes reformas. Reorganizar os móveis, fazer substituições e colocar novos arranjos são opções mais econômicas para preparar a casa e atrair boas energias para 2016.

Todo final de ano a limpeza geral é uma regra, mas o ideal é acrescentar a ela pequenas alterações no mobiliário para renovar o ambiente, garante a arquiteta Gigi Costa. Ela sugere ainda as cores dourado e vermelho para quem pretende mudar a cor de alguma peça em casa ou está pensando em investir em novas.

"Através da filosofia do feng shui, verificamos que pequenas alterações refletem em bem-estar. Por exemplo, uma simples troca de mesa de canto, ou apenas a mudança de cor de um móvel, com uma pintura com laqueamento nas cores branca, nude ou amarelo-forte, transforma a energia da casa, trazendo alegria e prosperidade", diz.

Feito em casa

A técnica de laquear pode até ser feita em casa, com a ajuda de alguns materiais, mas, para ter um bom acabamento, é necessário buscar a ajuda de um profissional. Fica por sua conta a escolha do melhor acabamento, que pode ser brilhante ou fosco.

"A laca brilhante ou fosca acetinada é uma pintura muito usada para dar uma releitura aos móveis existentes na sua casa. Usando cores vivas, como amarelo, azul ou o turquesa é possível, rapidamente, dar uma cara nova para um móvel antigo", explica a arquiteta Ana Lima Maciel

Equilíbrio e conforto são palavras-chave na hora da reorganização. Gigi explica que os móveis devem estar distribuídos de maneira que permitam uma boa circulação das pessoas, com poucos elementos, mas que também criem um equilíbrio, conforto e beleza. "Peças com formas suaves e arredondadas são as melhores opções. Também é importante priorizar sempre a aparência de limpeza e o bom estado de conservação dos móveis".

A energia da casa também é potencializada com arranjos de algumas plantas ou ervas que são conhecidas por carregarem simbolismos importantes para o final de ano. Mas a ideia não é simplesmente encontrar um caqueiro e colocar nele um pé de guiné (planta que, segundo paisagistas, atrai boa sorte).

A paisagista Guiomar Nabuco revela que a partir da numerologia é possível criar um princípio mais harmônico para montar os arranjos.

"Dentro da numerologia, sigo sempre o princípio do jardim japonês, que indica uma combinação de três, cinco ou sete plantas em um vaso. Esses são os números da prosperidade e felicidade. Nunca elaboro arranjos com quatro ou seis ervas porque esses números estão ligados à morte", esclarece Guiomar.

A sugestão para quem deseja montar um arranjo para recepcionar o novo ano é trabalhar com vasos que tenham a combinação de plantas como arruda, pimenteira e manjericão.

"O interessante é apostar na combinação do alecrim, que é catalisador de boas energias, com a planta espada-de-são--jorge, que elimina energias ruins. A romã também é uma outra sugestão, pois simboliza prosperidade", sugere a paisagista.

