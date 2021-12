Renda Cidadã não pode ser financiado com ‘puxadinho’, afirma Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o programa social não pode ser financiado com um “puxadinho”. A declaração ocorre após o mercado financeiro reagir negativamente diante à proposta de adiar o pagamento de precatórios e recorrer a dinheiro do Fundeb para financiar o Renda Cidadã. Precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça.

A declaração foi realizada durante coletiva sobre os dados do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que apontou a criação de mais de 249 mil empregos formais em agosto.

"Nós temos que aterrissar esse auxílio emergencial em um programa social robusto, consistente e bem financiado. Não pode ser financiado com puxadinho, por um ajuste, não é assim que se financia o Renda Brasil. É com receitas permanentes", citou o ministro. Em suas falas, ele chama o programa de “Renda Brasil”, e não de “Renda Cidadã”, como os demais integrantes do governo Bolsonaro chamam.

Embora Guedes sinalize ser contra o uso de precatórios para financiar o Renda Cidadã, o ministro defendeu passar um pente-fino nessa despesa.

