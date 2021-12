Relatório do BNP Paribas indica que real chegou a seu preço 'justo'

Um relatório do banco francês BNP Paribas afirma que, depois da forte depreciação do real em relação ao dólar nos últimos meses, a moeda brasileira chegou ao seu preço "justo", segundo cálculo que leva em conta o poder de compra das pessoas, o comércio entre os países e as taxas de juros.

O resultado é chamado em inglês de "Behavioural Exchange Rate" (taxa de câmbio comportamental, em tradução livre), com a sigla BEER. Segundo essa conta, a cotação "justa" seria de R$ 3,45 para cada dólar, patamar do qual a moeda brasileira tem se aproximado.

Nesta quinta-feira, 20, o dólar à vista fechou a R$ 3,452. Sobre outras moedas da América Latina, o banco diz que aquelas que estão mais deslocadas são o peso mexicano e o peso chileno, as mais baratas da região, ambas com mais de 13% de diferença entre os preços "justos" a médio prazo e os preços de mercado.

