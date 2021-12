Relator Luiz Carlos Hauly apresentará minuta na Câmara

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) falou com exclusividade com o A TARDE sobre a minuta que apresentará nesta terça-feira, 22, a partir das 14 horas, sobre a reforma tributária à Comissão Especial de Estudos. Relator do tema na Câmara, o parlamentar propõe, nesta primeira versão da proposta, a simplificação da legislação tributária do Brasil.

Como ressalta Hauly, a proposta é uma “reengenharia tributária”. “É a simplificação do sistema tributário eliminando 10 tributos e harmonizando a legislação tributária brasileira com modelo europeu”. O imposto de renda e a manutenção da previdência, pondera o deputado, serão mantidos, assim como impostos patrimoniais e o regulador de importador e exportador.

No entanto, pelo modelo simplificador, como prevê a proposta de Hauly, pressupõe dois fiscos. “Um, da receita federal que já existe, e uma associação dos fiscos estaduais e cobrança eletrônica online”.

Na análise do relator, é uma mudança “completa” que possibilitará o Brasil ser competitivo novamente.

