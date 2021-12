Reino Unido quer atrair empresas da Bahia

A campanha Great Britain será encerrada nesta terça-feira, 23, em Camaçari, liderada pelo embaixador britânico no Brasil, Alex Ellis, acompanhado por integrantes do UK Trade & Investment (UKTI)/Consulado Britânico de São Paulo.



O grupo completa na Bahia o roteiro do Exclusive Inward Investment Showcase, uma série de encontros para médias e grandes empresas que já exportam para Europa e que pretendem ampliar suas operações.



Alex Ellis explicou que atualmente 50 empresas brasileiras já estão instaladas na Inglaterra, atraídas pelas facilidades e benefícios oferecidos para empresários que buscam aumentar suas rede de negócíos com a Europa.



Segundo o embaixador, que visita oficialmente a Bahia pela primeira vez, Camaçari é a etapa final da campanha por sediar os parques industriais mais importantes da América Latina, com plantas de mais de 60 companhias como Braskem, Ford Motors e sua cadeia de suprimentos.



Facilidades



Alex Ellis destaca como principais atrativos para instalação de empresas em seu país, o fato de que no Reino Unido é possível abrir uma empresa em quatro horas e de que a alíquota dos imposto sobre as empresas é de 21% (contra 34% do Brasil) e de ser aplicada apenas sobre os lucros.



A UK Trade & Investment á percorreu 11 cidades brasileiras desde agosto último também fornecendo orientação sobre a legislação corporativa britânica e oportunidades estratégicas em setores como engenharia avançada, saúde, varejo, alimentos e bebidas, e agrotecnologia.



O embaixador também destacou a divulgação do Chevening - programa de bolsas global do seu governo, financiado pelo Foreign and Commonwealth Office (FCO) e organizações parceiras. A meta, disse, é triplicar o número de bolsistas brasileiros.



Ele destacou que seu país já recebeu cerca de 10 mil alunos do programa Ciências sem Fronteiras e a expectativa é que atraia um número maior de estudantes do segmento.

