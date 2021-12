Reforma tributária deve ser aprovada esse ano, diz relator

O deputado Luis Carlos Hauly (PSDB-PR), relator da reforma tributária, disse que acredita que a reforma será aprovada este ano. "Tem de ser este ano", afirmou. Segundo ele, o governo precisa aprovar uma reforma ampla que não crie tantos problemas quanto os das reformas previdenciária e trabalhista. Ele frisou que a Reforma Tributária é de fácil compreensão e dá para visualizar que todos ganham. Na sua opinião é factível aprovar até dezembro, não só a emenda constitucional, mas também as leis complementares.

Hauly participou nesta sexta-feira, 31, de painel sobre tributos no 2º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, promovido pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), que ocorre até este sábado, dia 1º, em Punta Del Este, no Uruguai.

A uma plateia de cerca de 100 empresários do setor, o relator afirmou que considera a reforma tributária neste momento mais importante do que a previdenciária e a trabalhista. "A reforma tributária é a mãe das reformas". Na sua avaliação, empresários, trabalhadores e governo precisam da reforma tributária, que terá impacto imediato na economia, trazendo de volta ao crescimento.

Obstáculo

Nos últimos 35 anos, o Brasil tem crescido abaixo da média mundial. Na avaliação do deputado, a questão tributária é mais da metade de todos os problemas que impediram o crescimento. Segundo ele, a tributação como está hoje distorce a formação de preços relativos.

O relator acredita que País precisa "tirar todas as gorduras trans do sistema tributário", diminuir o custo da burocracia e acabar com toda a parafernália entre União, Estados e municípios. Com essas mudanças, o sistema seria extremamente funcional, dinâmico, na sua avaliação. Hauly destacou também o papel importante da tecnologia na reforma tributária.

* A jornalista viajou a convite da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop)

