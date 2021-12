Reforma previdenciária municipal prevê aumento das alíquotas de contribuição

Depois de ter sido criticado pela oposição pelo apoio à proposta do governo federal para a reforma da Previdência, o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta quinta-feira, 20, que deve encaminhar "já nos próximos dias" à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei para a criação de um novo Fundo Previdenciário Municipal.

O fundo vem no bojo de mudanças no sistema que o prefeito pretende começar a adotar ainda este ano, a partir da conclusão de um estudo técnico contratado pela prefeitura e que estaria em fase de conclusão, no sentido de reverter o atual rombo de R$ 150 milhões enfrentado na área pela prefeitura da capital.

Sem antecipar medidas, Neto admitiu a possibilidade de ampliação das alíquotas de contribuição, ao ser questionado pela imprensa, ao participar de evento na sede da Casa do Comércio, em Salvador. "Seria, sim, uma das possibilidades, mas não quero criar expectativas nem positivas, nem negativas", disse.

Reação

Sobre uma eventual reação do servidor municipal às mudanças, Neto disse que espera diálogo e compreensão. "a conversa tem de ser feita abertamente, pois o servidor de hoje é o aposentado de amanhã e não há como a gente pensar no futuro do Brasil, dos estados e municípios com um crescimento exponencial do déficit da Previdência, porque a conta não fecha", declarou, completando: "Vai chegar um dia que vai faltar dinheiro para pagar o aposentado e o servidor da ativa".

Segundo Neto, além do projeto do fundo previdenciário, as demais medidas na área também serão encaminhadas, em seguida, para a apreciação pela Câmara dos Vereadores. "A gente está fazendo um estudo criterioso para saber exatamente quais serão as mudanças que serão propostas, a serem discutidas com a sociedade e a Câmara, mas também sem se apartar de tudo que está sendo discutido nessa área em Brasília". No final do ano passado, Neto extinguiu Instituto de Previdência do Salvador (Previs) como parte de uma reforma administrativa.

