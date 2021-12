Refis é prorrogado e agora vai até 29 de setembro

O presidente em exercício, Rodrigo Maia, afirmou na noite desta quarta-feira, 30, em sua conta no Twitter que editou Medida Provisória (MP) para estender o prazo de adesão ao programa de parcelamento de débitos tributários, o Refis, para 29 de setembro. Inicialmente, os devedores teriam até esta quinta-feira, 31, para ingressar no programa.

"Após acordo com líderes, acabo de editar a Medida Provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis até o dia 29 de setembro", disse.

A edição da MP para estender o prazo é uma tentativa de acalmar parlamentares da base aliada que temiam a interrupção das adesões e, ao mesmo tempo, negociam com o governo condições ainda mais vantajosas de descontos no Refis. Na terça-feira, essas tratativas acabaram respingando no andamento das votações no plenário do Congresso Nacional em meio à expectativa de apreciação do projeto que autoriza a mudança das metas fiscais deste e do próximo ano para um rombo maior.

A dispersão da base acabou jogando a conclusão da votação dos vetos presidenciais, que antecedem o projeto de alteração nos objetivos fiscais, para esta quarta. Até agora a discussão sobre o novo déficit das contas públicas ainda não começou.

adblock ativo