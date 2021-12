Rede de supermercados realiza promoção até domingo

O Bompreço realiza desta quinta-feira, 7, até domingo, 10, a ação Inflação Zero, que oferece de arroz, feijão a notebooks com os mesmos preços praticados em abril de 2015.

Os itens do Inflação Zero estarão presentes em todas as seções das lojas Walmart, hiper e super Bompreço, Big, Nacional e Mercadorama, e serão anunciados em folhetos, jornais, rádio, TV, internet , além de estarem sinalizados em loja.

"A consumidora está com dificuldade em fazer o salário render até o fim do mês. Com esta ação, mostramos que somos um aliada dela também nesse momento, oferecendo a melhor saída para manter seu poder de compra", afirma André Svartman, diretor de marketing do Walmart Brasil.

Presente no país desde 1995, o Walmart Brasil opera hoje com 485 unidades e cerca de 70 mil funcionários em 18 estados, além do Distrito Federal.

adblock ativo