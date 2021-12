Rede de atacado Assaí abre a segunda loja em Salvador

A rede de atacado de autosserviço Assaí Atacadista inaugurou nesta quarta-feira, 1º, por volta das 7h, a segunda loja em Salvador, no bairro da Calçada. É a oitava unidade na Bahia, onde a empresa chegou em 2013. A primeira da capital foi aberta no ano passado, no bairro de Paripe. O investimento da nova unidade será de R$ 45 milhões. Segundo o presidente da rede, Belmiro Gomes, a Assaí deve abrir novas lojas na Bahia nos próximos anos.

A empresa, do Grupo Pão de Açúcar, tem aproveitado o crescimento do número de famílias brasileiras que trocam o varejo pelo atacarejo, como é chamado o atacado de autosserviço. De acordo com pesquisa do instituto Data Popular para a Assaí, 56% dos clientes de atacarejos passaram a fazer compra nessas lojas por causa da crise. “Nos últimos cinco anos, observa-se nas lojas de atacado um crescente movimento dos consumidores finais”, diz Gomes.

O faturamento do setor de atacarejo, que inclui lojas como Atacadão, Roldão, Maxxi e Tenda Atacado, teve um crescimento de 11,3% no ano passado, enquanto o varejo teve queda de 6,6%, de acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e da Serasa Experian. Segundo o presidente da Assaí, a rede cresceu 39,2% em 2016, em comparação ao ano anterior.

A proposta inicial da empresa era servir de estoque de pequenas empresas, mas o crescimento da rede, assim como o de todo o setor, tem sido impulsionado pelos consumidores finais. “O Assaí tem um plano agressivo de expansão, e tanto o crescimento do setor quanto da rede propriamente dita justifica o investimento”, afirma o presidente da empresa. A previsão da rede, que tem 120 unidades, é terminar o ano com 18 lojas novas.

Multidão comparece à inauguração da loja na Calçada (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

