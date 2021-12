Reclamações contra o setor aéreo crescem na Bahia

O número de queixas contra os serviços de transportes mais que dobrou nos últimos meses na Bahia. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, foram registradas 113 reclamações no Procon. Este ano, até outubro, este número saltou 269, ou seja, 156 a mais.

Embora os dados do órgão considere todo o segmento de transporte (rodoviário, cargas, marítimo, entre outros), o aumento da insatisfação foi maior nos serviços aéreos, justamente pela maior procura.

Esse é o caso da contadora Simone Moura, que viaja constantemente. Ela conta que passou a conviver com todo tipo de problema, desde as alterações e cancelamento de voos, aumento excessivo dos valores cobrados pelos trechos nos períodos próximos a feriados, problemas com conexões com voos inexistentes, até o remanejamento de voos entre aeroportos numa mesma cidade.

"Passagens compradas normalmente a R$ 500 os trechos de ida e volta, quando perto de feriados passam para cerca de R$ 2 mil. Um absurdo para quem viaja semanalmente", contesta ela.

Simone conta que o que mais a desagrada, entre todos os problemas é a cobrança de taxa para os assentos localizados nas saídas de emergência das aeronaves, que são as poltronas mais espaçosas.

Problemas

"Mas quem fica nas últimas filas, nos assentos mais apertados, que não reclinam, não recebem nenhum desconto ou abatimento pelo desconforto", compara Moura.

Conforme a advogada Fabiana Prates, especialista em Direito Cível e do Consumidor, os problemas internos das companhias aéreas contribuem para a má prestação de serviço ao consumidor.

"Não há dúvida de que se aplica à aviação civil o regramento protetivo ao consumidor. Mesmo que as empresas aleguem acordos internacionais e normas específicas, o CDC é inteiramente aplicável à relação", orienta Fabiana Prates.

Assim, com base no artigo 6º do CDC, o consumidor pode utilizar o código para questionar atrasos, falta de informação, mudança de voos ou mesmo promoções e multas consideradas abusivas.

No entanto, ressalta a advogada, o dano deve ser comprovado, como em toda relação consumerista, por meio de documentos, testemunhas e até a presunção.

"É importante que o consumidor sempre preste queixa na Anac quando estiver ainda nos aeroportos, para formalizar o problema. Vale ressaltar que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) não é responsável por indenizações de nenhum tipo", completa a advogada.

